Министр энергетики успокоил россиян после роста оптовых цен на электричество

29 декабря 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Уровень цены на электричество определяет государство, заявил Николай Шульгинов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Цены на электроэнергию не зависят от изменений на оптовом рынке. Их регулирует государство. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов. «Тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. Индексация тарифов для населения происходит согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России», — заявил министр. Его слова приводит Минэнерго России в своем telegram-канале . Как объяснили в Минэнерго, цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора — конкурентоспособность ценовых заявок. Пиковые значения были локальны и непродолжительны. А уже с 25 декабря цены вернулись к обычным для этого периода значениям. Ранее газета «Коммерсант» опубликовала материал, в котором говорится, что в декабре стоимость электричества в России достигла исторического максимума. Особый рост наблюдается в европейской части России и на Урале. По информации издания, это связано с одновременным выводом нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонтные работы.

Цены на электроэнергию не зависят от изменений на оптовом рынке. Их регулирует государство. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов. «Тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. Индексация тарифов для населения происходит согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России», — заявил министр. Его слова приводит Минэнерго России в своем telegram-канале. Как объяснили в Минэнерго, цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора — конкурентоспособность ценовых заявок. Пиковые значения были локальны и непродолжительны. А уже с 25 декабря цены вернулись к обычным для этого периода значениям. Ранее газета «Коммерсант» опубликовала материал, в котором говорится, что в декабре стоимость электричества в России достигла исторического максимума. Особый рост наблюдается в европейской части России и на Урале. По информации издания, это связано с одновременным выводом нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонтные работы.