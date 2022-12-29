Министр энергетики успокоил россиян после роста оптовых цен на электричество

Цены на электроэнергию не зависят от изменений на оптовом рынке. Их регулирует государство. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
«Тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. Индексация тарифов для населения происходит согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России», — заявил министр. Его слова приводит Минэнерго России в своем telegram-канале.
Как объяснили в Минэнерго, цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора — конкурентоспособность ценовых заявок. Пиковые значения были локальны и непродолжительны. А уже с 25 декабря цены вернулись к обычным для этого периода значениям.
Ранее газета «Коммерсант» опубликовала материал, в котором говорится, что в декабре стоимость электричества в России достигла исторического максимума. Особый рост наблюдается в европейской части России и на Урале. По информации издания, это связано с одновременным выводом нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонтные работы.
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Цены на электроэнергию не зависят от изменений на оптовом рынке. Их регулирует государство. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов. «Тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. Индексация тарифов для населения происходит согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России», — заявил министр. Его слова приводит Минэнерго России в своем telegram-канале. Как объяснили в Минэнерго, цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора — конкурентоспособность ценовых заявок. Пиковые значения были локальны и непродолжительны. А уже с 25 декабря цены вернулись к обычным для этого периода значениям. Ранее газета «Коммерсант» опубликовала материал, в котором говорится, что в декабре стоимость электричества в России достигла исторического максимума. Особый рост наблюдается в европейской части России и на Урале. По информации издания, это связано с одновременным выводом нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонтные работы.