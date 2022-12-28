В автосалоне Сургута появились аналоги автомобиля «Москвич 3»

В Сургуте (ХМАО) появились дешевые аналоги автомобиля «Москвич 3», который в этом году начали производить в России. Об этом URA.RU сообщил житель города Сергей Носков.
«В автосалоне Сургута „Победа“ начали продавать аналоги „Москвич 3“. Одна из моделей китайского производителя автомобилей является копией отечественного кроссовера. Самое интересное — китайский аналог предлагают дешевле отечественного бренда», — сообщил Носков.
В сургутском автосалоне «Победа» журналисту URA.RU подтвердили, что у них действительно имеются в продаже аналоги автомобиля «Москвич 3». Полной копией отечественного кроссовера, по словам дилера, является одна из моделей китайской автокомпании JAC. Стоимость машины составляет один миллион 850 тысяч рублей. Судя по данным сайта автозавода «Москвич», их детище дороже китайского аналога на 120 тысяч рублей и обойдется почти в 2 миллиона.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за высоких цен на машины жители ХМАО пересаживаются на автомобили с азиатских аукционов. Также югорчан пользуются спросом автомобили, привезенные из зарубежных салонов.
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