Мэр Екатеринбурга попал в кремлевский список будущих губернаторов

29 декабря 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

Губернаторские амбиции Алексея Орлова давно не являются секретом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов включен в кадровый резерв, из которого администрация президента РФ отбирает будущих глав регионов. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Второй собеседник заявил, что тоже слышал об этом. Однако оговорился: «Орлов давно в разных [кремлевских] резервах. Действительно проходила информация, что его еще куда-то хотели включить. Но не знаю, это что-то новое или текущее». В пресс-службе горадминистрации заявили, что пока не обладают информацией по теме. О губернаторских амбициях Орлова в свердловском истеблишменте говорят давно. В частности, когда он работал в статусе первого зама Куйвашева (2017—2020 годы), его в разное время называли в числе претендентов на пост губернатора ХМАО, а затем и Пермского края. По одной из версий, такие слухи Орлов поддерживал и сам. Мэрию Екатеринбурга он по поручению Куйвашева возглавил в конце декабря 2020 года. Через год президент РФ Владимир Путин включил Орлова в совет по стратегическому развитию и нацпроектам. А в мае 2022-го наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов включен в кадровый резерв, из которого администрация президента РФ отбирает будущих глав регионов. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Второй собеседник заявил, что тоже слышал об этом. Однако оговорился: «Орлов давно в разных [кремлевских] резервах. Действительно проходила информация, что его еще куда-то хотели включить. Но не знаю, это что-то новое или текущее». В пресс-службе горадминистрации заявили, что пока не обладают информацией по теме. О губернаторских амбициях Орлова в свердловском истеблишменте говорят давно. В частности, когда он работал в статусе первого зама Куйвашева (2017—2020 годы), его в разное время называли в числе претендентов на пост губернатора ХМАО, а затем и Пермского края. По одной из версий, такие слухи Орлов поддерживал и сам. Мэрию Екатеринбурга он по поручению Куйвашева возглавил в конце декабря 2020 года. Через год президент РФ Владимир Путин включил Орлова в совет по стратегическому развитию и нацпроектам. А в мае 2022-го наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.