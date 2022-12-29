В Перми произошла массовая драка молодежи

Две компании молодых людей подрались на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми две компании молодежи устроили драку в ЖК «Арсенал». Об этом URA.RU рассказали жители дома по ул. Татищева, 8, где все произошло.

«Насколько я поняла, вечером 27 декабря, девушка, живущая в нашем доме, пригласила в гости друзей. Получилось так, что там были две компании, между которыми произошел конфликт, и началась драка. Сначала был шум в подъезде, дрались, позже драка продолжилась во дворе дома», — сообщила пермячка на условиях анонимности.

По словам женщины, в одной из компаний оказалось меньше ребят, а ко второй присоединились еще около восьми человек. В результате одного молодого человека избили до потери сознания. Обеспокоенные жители дома вызвали скорую помощь и полицию. URA.RU направило запрос в пресс-службы УМВД по городу Перми и министерство здравоохранения Пермского края.