После публикации URA.RU модели plus-size из Екатеринбурга вернули деньги

Агентство T`ModelSchool вернуло деньги екатеринбурженке Евгении Клементьевой. Бывший работодатель отказывался выплачивать долг по зарплате. Девушка работала в организации помощником директора. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка.
«Мой бывший работодатель противился и всячески избегал решения суда. Но публикация на сайте URA.RU, мягко говоря, подпортила репутацию T`ModelSchool. Полагаю, что осознание того, что в случае отказа я снова пойду в СМИ, стало триггером, сподвигнув руководство модельного агентства исполнить решение суда. Все деньги мне вернули, чему я очень рада. Получился своего рода новогодний подарок», — поделилась горожанка.
Ранее URA.RU писало, что Евгения Клементьева в 2020 году устроилась работать в агентство T`ModelSchool. Трудоустройство было в неофициальной форме. Девушке обещали зарплату в размере 25 тысяч рублей. Работодатель перестал выплачивать зарплату с марта, после чего девушка решила уволиться. Позже девушка потребовала заработанные деньги, но агентство отказалось выплачивать. Девушка обратилась в суд.
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