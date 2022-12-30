В челябинских лесах выставили спасательные посты на период новогодних праздников

Туристов просят регистрироваться при выходе на маршрут Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Спасательные посты выставлены в лесах Челябинской области на период новогодних праздников. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС).

«В выходные дни с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года включительно спасатели областной ПСС заступают на круглосуточное дежурство в непосредственной близости от прохождения популярных маршрутов. Спасательные посты располагаются в национальном парке „Таганай“ („Гремучий ключ“) и на границе природного парка „Иремель“ (поселок Тюлюк)», — уточнили в спасательной службе.

Жителей региона попросили регистрировать состав группы при выходе на туристический маршрут, а также принимать во внимание погодные условия и свои физические возможности. Сведения о количестве людей в туристической группе будут крайне важны, если понадобиться экстренная помощь, отметили в ПСС.

Ранее сообщалось, что жительница Усть-Катава 21 декабря заблудилась в лесу, о чем сообщила спасателям по телефону. Ее искали всю ночь. При поиске спасатели полагались на данные, которые сообщила туристка по телефону.