04 января 2023
03 января 2023

В аэропорту Екатеринбурга отменили рейс в Армению. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово
Рейс авиакомпании Shirak Avia в Ереван отменен Фото:

Рейс авиакомпании Shirak Avia из Екатеринбурга в Ереван на 5 января отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Рейс 5G-151 авиакомпании Shirak Avia Екатеринбург — Ереван, вылет в 13:10, прибытие в Зварнотц (Ереван) в 15:25 — отменен», — следует из сообщения аэропорта Кольцово. В справочной корреспонденту URA.RU не смогли пояснить причину отмены и порекомендовали обратиться за комментарием к перевозчику. Агентство направило запрос в авиакомпанию, на момент публикации новости ответ не поступил. Всего на 5 января из Кольцово было запланировано четыре рейса в Ереван.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили вылет рейса в Ижевск. Причина отмены рейса также неизвестна.

Рейс на 13:10 в Ереван отменили

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Рейс авиакомпании Shirak Avia из Екатеринбурга в Ереван на 5 января отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс 5G-151 авиакомпании Shirak Avia Екатеринбург — Ереван, вылет в 13:10, прибытие в Зварнотц (Ереван) в 15:25 — отменен», — следует из сообщения аэропорта Кольцово. В справочной корреспонденту URA.RU не смогли пояснить причину отмены и порекомендовали обратиться за комментарием к перевозчику. Агентство направило запрос в авиакомпанию, на момент публикации новости ответ не поступил. Всего на 5 января из Кольцово было запланировано четыре рейса в Ереван. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили вылет рейса в Ижевск. Причина отмены рейса также неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...