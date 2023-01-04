Рейс авиакомпании Shirak Avia из Екатеринбурга в Ереван на 5 января отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Рейс 5G-151 авиакомпании Shirak Avia Екатеринбург — Ереван, вылет в 13:10, прибытие в Зварнотц (Ереван) в 15:25 — отменен», — следует из сообщения аэропорта Кольцово. В справочной корреспонденту URA.RU не смогли пояснить причину отмены и порекомендовали обратиться за комментарием к перевозчику. Агентство направило запрос в авиакомпанию, на момент публикации новости ответ не поступил. Всего на 5 января из Кольцово было запланировано четыре рейса в Ереван.
Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили вылет рейса в Ижевск. Причина отмены рейса также неизвестна.
Рейс на 13:10 в Ереван отменили
Информация на электронном табло аэропорта Кольцово
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Рейс авиакомпании Shirak Avia из Екатеринбурга в Ереван на 5 января отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс 5G-151 авиакомпании Shirak Avia Екатеринбург — Ереван, вылет в 13:10, прибытие в Зварнотц (Ереван) в 15:25 — отменен», — следует из сообщения аэропорта Кольцово. В справочной корреспонденту URA.RU не смогли пояснить причину отмены и порекомендовали обратиться за комментарием к перевозчику. Агентство направило запрос в авиакомпанию, на момент публикации новости ответ не поступил. Всего на 5 января из Кольцово было запланировано четыре рейса в Ереван. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили вылет рейса в Ижевск. Причина отмены рейса также неизвестна.