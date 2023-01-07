Американский полковник Макгрегор: США угрожает новая война

Американский полковник Макгрегор: США угрожает война с Мексикой

08 января 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

США опасаются из-за уличных боев в Мексике Фото: Владимир Андреев © URA.RU США угрожает война с Мексикой из-за хаоса на границе стран. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News. Телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что США угрожает война в Мексике, так как силы обороны там сражаются с наркокартелем «Синалоа» из-за ареста сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра, известного как Эль Чапо. Макгрегор согласился с этим заявлением. «Предположительно в силу того, что очень много денег крутится в конфликте на Украине, они не видят финансовой выгоды в военных действиях в Мексике. И не стоит забывать, что Украина и Мексика примерно одинаково коррумпированы. Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег», — заявил Макгрегор в эфире Fox News . По словам журналиста, мексиканские силы обороны проигрывают. Он отметил, что президент США Джо Байден посетит границу в выходные, но у него нет планов разбираться с этим. В Мексике задержали Овидио Гусмана Лопеса, который является сыном наркобарона Эль Чапо. Из-за этого начались ожесточенные уличные бои в Кулиакане в штате Синалоа. Лопес входит в список предполагаемых преступников, США могут потребовать экстрадировать его по обвинению в организованных поставках наркотиков в страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США угрожает война с Мексикой из-за хаоса на границе стран. Об этом сказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News. Телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что США угрожает война в Мексике, так как силы обороны там сражаются с наркокартелем «Синалоа» из-за ареста сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра, известного как Эль Чапо. Макгрегор согласился с этим заявлением. «Предположительно в силу того, что очень много денег крутится в конфликте на Украине, они не видят финансовой выгоды в военных действиях в Мексике. И не стоит забывать, что Украина и Мексика примерно одинаково коррумпированы. Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег», — заявил Макгрегор в эфире Fox News. По словам журналиста, мексиканские силы обороны проигрывают. Он отметил, что президент США Джо Байден посетит границу в выходные, но у него нет планов разбираться с этим. В Мексике задержали Овидио Гусмана Лопеса, который является сыном наркобарона Эль Чапо. Из-за этого начались ожесточенные уличные бои в Кулиакане в штате Синалоа. Лопес входит в список предполагаемых преступников, США могут потребовать экстрадировать его по обвинению в организованных поставках наркотиков в страну.