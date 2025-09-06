BadComedian попал в «Миротворец»

Срочная новость
Российский блогер и кинокритик Евгений Баженов, выступающий под псевдонимом BadComedian, был занесен в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец»* (Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России). Как указано на самом сайте, в сентябре 2022 года Баженова включили в реестр на основании обвинений в продвижении российских информационных нарративов и манипуляции общественно значимой информацией.
