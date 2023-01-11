Зам Володина назвал две первоочередные задачи властей в 2023 году

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Зампредседателя Госдумы: в 2023 году нужно интегрировать новые регионы в экономику России

11 января 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В 2023 году в России нужно будет перестроить экономику, считает Борис Чернышов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В 2023 году в России необходимо перестроить экономику и интегрировать новые регионы в образовательное, социальное, правовое пространство страны. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя Госдумы Борис Чернышов. «Новые регионы России нуждаются в поддержке центра. Необходимо как можно быстрее интегрировать их в экономическое, образовательное, социальное, правовое пространство страны. Это большие регионы. Чтобы завершить этот процесс, нужно время, нужны определенные законопроекты. Будем работать над этим», — объяснил Борис Чернышов. По словам зампредседателя Госдумы, в России необходимо сохранить рабочие места, поддержать мобилизованных граждан. «Второй, не менее важный момент, это, безусловно, перестройка нашей экономики на новые рельсы. Нужно суметь быстро это сделать. Страна должна продолжать успешно развиваться. Это сохранение рабочих мест, поддержка бизнеса, особенно малого и среднего предпринимательства, социальная поддержка наших граждан, особенно мобилизованных. Вот это первостепенные задачи», — подчеркнул Чернышов.

В 2023 году в России необходимо перестроить экономику и интегрировать новые регионы в образовательное, социальное, правовое пространство страны. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя Госдумы Борис Чернышов. «Новые регионы России нуждаются в поддержке центра. Необходимо как можно быстрее интегрировать их в экономическое, образовательное, социальное, правовое пространство страны. Это большие регионы. Чтобы завершить этот процесс, нужно время, нужны определенные законопроекты. Будем работать над этим», — объяснил Борис Чернышов. По словам зампредседателя Госдумы, в России необходимо сохранить рабочие места, поддержать мобилизованных граждан. «Второй, не менее важный момент, это, безусловно, перестройка нашей экономики на новые рельсы. Нужно суметь быстро это сделать. Страна должна продолжать успешно развиваться. Это сохранение рабочих мест, поддержка бизнеса, особенно малого и среднего предпринимательства, социальная поддержка наших граждан, особенно мобилизованных. Вот это первостепенные задачи», — подчеркнул Чернышов.