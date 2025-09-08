Онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саммит состоится в формате видеоконференции (архивное фото)
Саммит состоится в формате видеоконференции (архивное фото) Фото:

Запланированный на 8 сентября онлайн-саммит стран БРИКС пройдет в закрытом для прессы формате. Об этом сообщает Bloomberg.

«Речи будут закрыты для прессы, совместного заявления по окончании встречи не будет», — пишет Bloomberg. Саммит состоится в формате видеоконференции и начнется в 15:00 по московскому времени. Он продлится всего несколько часов. Инициатором проведения внеочередного онлайн-саммита выступила Бразилия. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва предложил обсудить ключевые вызовы, стоящие перед объединением, в том числе угрозы многополярности и последствия торговой политики США, включая тарифные меры и санкции.

В саммите примут участие лидеры всех стран БРИКС. Участие президента России Владимира Путина подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. Кроме того, на встрече ожидается присутствие председателя КНР Си Цзиньпина, президента ЮАР Сирила Рамапосы, а Индию представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запланированный на 8 сентября онлайн-саммит стран БРИКС пройдет в закрытом для прессы формате. Об этом сообщает Bloomberg. «Речи будут закрыты для прессы, совместного заявления по окончании встречи не будет», — пишет Bloomberg. Саммит состоится в формате видеоконференции и начнется в 15:00 по московскому времени. Он продлится всего несколько часов. Инициатором проведения внеочередного онлайн-саммита выступила Бразилия. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва предложил обсудить ключевые вызовы, стоящие перед объединением, в том числе угрозы многополярности и последствия торговой политики США, включая тарифные меры и санкции. В саммите примут участие лидеры всех стран БРИКС. Участие президента России Владимира Путина подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. Кроме того, на встрече ожидается присутствие председателя КНР Си Цзиньпина, президента ЮАР Сирила Рамапосы, а Индию представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...