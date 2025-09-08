Онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате

Запланированный на 8 сентября онлайн-саммит стран БРИКС пройдет в закрытом для прессы формате. Об этом сообщает Bloomberg.
«Речи будут закрыты для прессы, совместного заявления по окончании встречи не будет», — пишет Bloomberg. Саммит состоится в формате видеоконференции и начнется в 15:00 по московскому времени. Он продлится всего несколько часов. Инициатором проведения внеочередного онлайн-саммита выступила Бразилия. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва предложил обсудить ключевые вызовы, стоящие перед объединением, в том числе угрозы многополярности и последствия торговой политики США, включая тарифные меры и санкции.
В саммите примут участие лидеры всех стран БРИКС. Участие президента России Владимира Путина подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. Кроме того, на встрече ожидается присутствие председателя КНР Си Цзиньпина, президента ЮАР Сирила Рамапосы, а Индию представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.
