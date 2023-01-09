09 января 2023

В Челябинске готовят к открытию пять детских садов. Фото

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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, коляска детская, детсад, детские игрушки, дошкольное учреждение, кукла, детская игрушка
Мэрия продолжает обеспечивать детскими садами новые микрорайоны Фото:

В Челябинске в ближайшее время откроется пять новых детских садов. Об этом 10 января сообщила в социальных сетях мэр города Наталья Котова.

«Речь идет о детских садах № 475 по улице Горького, 25, № 26 в Парковом по улице Александра Шмакова, № 367 в Чурилово по улице 2-я Эльтонская, 63, № 93 в Академ-Риверсайд по улице Университетская набережная, 77 и № 31 в Манхеттене по улице Героя Яковлева, 11А. Мы продолжаем обеспечивать детскими садами и школами все новые микрорайоны», — написала Наталья Котова в своем telegram-канале.

Котова отметила, что сейчас мэрия ведет строительство еще двух садиков в микрорайонах Парковом, Чурилово и Парковом-2. Также проектируются еще два детских сада в 48 микрорайоне (Краснопольская площадка), в квартале улиц Русакова, Вандышева и Ижевская. В ближайшее время начнется возведение еще одной школы в микрорайоне Ньютон.

Детский N 31 в Манхеттене по улице Героя Яковлева
Фото:

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В Челябинске в ближайшее время откроется пять новых детских садов. Об этом 10 января сообщила в социальных сетях мэр города Наталья Котова. «Речь идет о детских садах № 475 по улице Горького, 25, № 26 в Парковом по улице Александра Шмакова, № 367 в Чурилово по улице 2-я Эльтонская, 63, № 93 в Академ-Риверсайд по улице Университетская набережная, 77 и № 31 в Манхеттене по улице Героя Яковлева, 11А. Мы продолжаем обеспечивать детскими садами и школами все новые микрорайоны», — написала Наталья Котова в своем telegram-канале. Котова отметила, что сейчас мэрия ведет строительство еще двух садиков в микрорайонах Парковом, Чурилово и Парковом-2. Также проектируются еще два детских сада в 48 микрорайоне (Краснопольская площадка), в квартале улиц Русакова, Вандышева и Ижевская. В ближайшее время начнется возведение еще одной школы в микрорайоне Ньютон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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