В Челябинске готовят к открытию пять детских садов. Фото

10 января 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Мэрия продолжает обеспечивать детскими садами новые микрорайоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в ближайшее время откроется пять новых детских садов. Об этом 10 января сообщила в социальных сетях мэр города Наталья Котова. «Речь идет о детских садах № 475 по улице Горького, 25, № 26 в Парковом по улице Александра Шмакова, № 367 в Чурилово по улице 2-я Эльтонская, 63, № 93 в Академ-Риверсайд по улице Университетская набережная, 77 и № 31 в Манхеттене по улице Героя Яковлева, 11А. Мы продолжаем обеспечивать детскими садами и школами все новые микрорайоны», — написала Наталья Котова в своем telegram-канале. Котова отметила, что сейчас мэрия ведет строительство еще двух садиков в микрорайонах Парковом, Чурилово и Парковом-2. Также проектируются еще два детских сада в 48 микрорайоне (Краснопольская площадка), в квартале улиц Русакова, Вандышева и Ижевская. В ближайшее время начнется возведение еще одной школы в микрорайоне Ньютон. Детский N 31 в Манхеттене по улице Героя Яковлева Фото: telegram-канал Натальи Котовой

В Челябинске в ближайшее время откроется пять новых детских садов. Об этом 10 января сообщила в социальных сетях мэр города Наталья Котова. «Речь идет о детских садах № 475 по улице Горького, 25, № 26 в Парковом по улице Александра Шмакова, № 367 в Чурилово по улице 2-я Эльтонская, 63, № 93 в Академ-Риверсайд по улице Университетская набережная, 77 и № 31 в Манхеттене по улице Героя Яковлева, 11А. Мы продолжаем обеспечивать детскими садами и школами все новые микрорайоны», — написала Наталья Котова в своем telegram-канале. Котова отметила, что сейчас мэрия ведет строительство еще двух садиков в микрорайонах Парковом, Чурилово и Парковом-2. Также проектируются еще два детских сада в 48 микрорайоне (Краснопольская площадка), в квартале улиц Русакова, Вандышева и Ижевская. В ближайшее время начнется возведение еще одной школы в микрорайоне Ньютон.