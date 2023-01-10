В Златоусте умер известный тренер. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
В Златоусте скорбят из-за смерти Владимира Попова Фото:

В Златоусте Челябинской области на 76-м году жизни скончался известный тренер по греко-римской борьбе Владимир Попов. Соболезнования выразила пресс-служба мэрии в социальных сетях.

«Администрация Златоустовского городского округа, Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа, коллектив спортивной школы № 3 выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти тренера по греко-римской борьбе Попова Владимира Константиновича», — сообщается в некрологе, опубликованном в официальном телеграмм-канале мэрии.

Попов за время работы приобщил к спорту и воспитал много талантливых спортсменов. Его ученики — это 15 мастеров спорта, 67 кандидатов в мастера спорта, победители и призеры соревнований всех уровней.

Владимиру Попову было 75 лет
Фото:

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В Златоусте Челябинской области на 76-м году жизни скончался известный тренер по греко-римской борьбе Владимир Попов. Соболезнования выразила пресс-служба мэрии в социальных сетях. «Администрация Златоустовского городского округа, Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа, коллектив спортивной школы № 3 выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти тренера по греко-римской борьбе Попова Владимира Константиновича», — сообщается в некрологе, опубликованном в официальном телеграмм-канале мэрии. Попов за время работы приобщил к спорту и воспитал много талантливых спортсменов. Его ученики — это 15 мастеров спорта, 67 кандидатов в мастера спорта, победители и призеры соревнований всех уровней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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