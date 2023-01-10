В Златоусте скорбят из-за смерти Владимира Попова Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте Челябинской области на 76-м году жизни скончался известный тренер по греко-римской борьбе Владимир Попов. Соболезнования выразила пресс-служба мэрии в социальных сетях.

«Администрация Златоустовского городского округа, Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа, коллектив спортивной школы № 3 выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти тренера по греко-римской борьбе Попова Владимира Константиновича», — сообщается в некрологе, опубликованном в официальном телеграмм-канале мэрии.

Попов за время работы приобщил к спорту и воспитал много талантливых спортсменов. Его ученики — это 15 мастеров спорта, 67 кандидатов в мастера спорта, победители и призеры соревнований всех уровней.