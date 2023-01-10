Военный эксперт Риттер: коллективный Запад лжет России

11 января 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Ангеле Меркель нельзя доверять после ее заявлений о Минских соглашениях, заявил Риттер Фото: bundeskanzlerin.de Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер обвинил коллективный Запад во лжи России. Такое заявление эксперт сделал после высказываний экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. «Мы видим, когда речь заходит о подходе Запада к России, любая ложь приемлема, любое искажение правды приемлемо, любое нарушение доверия приемлемо, как будто это в порядке вещей», — сообщил Риттер. Видео с заявлением эксперта опубликовано на YouTube-канале Института Шиллера . Американский аналитик также назвал Меркель лгуньей. Он заявил, что бывшему немецкому канцлеру больше нельзя доверять. Также Риттер считает, что Запад полностью зависит от дальнейший решений России. «Мы просим Россию иметь дело со лжецами, поставить на кон их интересы в сфере государственной безопасности в надежде, что лжецы больше не будут лгать. <…> Мы полностью зависим от того, проявит ли Россия добрую волю, чтобы спасти положение», — заявил эксперт. Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине время стать сильнее в военном отношении. Ее слова подтвердил Олланд. Тогда лидер ЛДПР Леонид Слуцкий потребовал от ООН проверить заявления политиков. Он добавил, что Меркель и Олланд сознательно пошли на обман России и ООН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер обвинил коллективный Запад во лжи России. Такое заявление эксперт сделал после высказываний экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. «Мы видим, когда речь заходит о подходе Запада к России, любая ложь приемлема, любое искажение правды приемлемо, любое нарушение доверия приемлемо, как будто это в порядке вещей», — сообщил Риттер. Видео с заявлением эксперта опубликовано на YouTube-канале Института Шиллера. Американский аналитик также назвал Меркель лгуньей. Он заявил, что бывшему немецкому канцлеру больше нельзя доверять. Также Риттер считает, что Запад полностью зависит от дальнейший решений России. «Мы просим Россию иметь дело со лжецами, поставить на кон их интересы в сфере государственной безопасности в надежде, что лжецы больше не будут лгать. <…> Мы полностью зависим от того, проявит ли Россия добрую волю, чтобы спасти положение», — заявил эксперт. Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине время стать сильнее в военном отношении. Ее слова подтвердил Олланд. Тогда лидер ЛДПР Леонид Слуцкий потребовал от ООН проверить заявления политиков. Он добавил, что Меркель и Олланд сознательно пошли на обман России и ООН.