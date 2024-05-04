Как правильно варить яйца, чтобы они не превратились в отраву

Декан Лялина: в готовке яиц надо соблюдать правила, не варить их дольше 20 минут

04 мая 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Нельзя варить яйца дольше 20 минут, такой продукт может обострить все заболевания ЖКТ или приведет к отравлению, заявила эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При варке яиц стоит опускать их в воду, которая соответствует их температуре. А чтобы продукт не превратился в отраву, нельзя их варить дольше 20 минут. Об этом сообщила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Новость по теме Как покрасить яйца на пасху без химии: рецепты для всех цветов «При варке яиц необходимо придерживаться правил: яйца из холодильника необходимо опускать в холодную воду, а затем варить <…> Но если яйцо комнатной температуры, допускается класть его и в теплую воду», — заявила Лялина сетевому изданию «ДокторПитер». Она сообщила, что высокая температура снижает количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов в составе яйца. Но отметила, что ценность белка и желтка в продукте сохраняется. Лялина предупредила, что не стоит варить яйца более 20 минут, так как в них будет содержаться большая доза сероводорода, которая обострит все заболевания ЖКТ или приведет к отравлению. По ее словам, детям и людям с панкреатитом, язвой желудка и холециститом категорически нельзя употреблять переваренный продукт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При варке яиц стоит опускать их в воду, которая соответствует их температуре. А чтобы продукт не превратился в отраву, нельзя их варить дольше 20 минут. Об этом сообщила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. «При варке яиц необходимо придерживаться правил: яйца из холодильника необходимо опускать в холодную воду, а затем варить <…> Но если яйцо комнатной температуры, допускается класть его и в теплую воду», — заявила Лялина сетевому изданию «ДокторПитер». Она сообщила, что высокая температура снижает количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов в составе яйца. Но отметила, что ценность белка и желтка в продукте сохраняется. Лялина предупредила, что не стоит варить яйца более 20 минут, так как в них будет содержаться большая доза сероводорода, которая обострит все заболевания ЖКТ или приведет к отравлению. По ее словам, детям и людям с панкреатитом, язвой желудка и холециститом категорически нельзя употреблять переваренный продукт.