В Польше испугались реакции России в случае размещения ядерного оружия США

Анджей Дуда заявил, что Польша готова разместить ядерное оружие США на своей территорииФото: Официальный сайт президента Украины
В случае размещения ядерного оружия США в Польше Россия может принять меры ради своей безопасности. В таком случае возникает вопрос, что станет с польской территорией, и выживут ли поляки как нация после этого, пишет Mysl Polska.
В материале заявили, что Россия якобы нанесет ядерный удар в ответ на размещение Варшавой американского ядерного оружия. «При таком положении дел следует задать качественный вопрос: как будет выглядеть Польша и ее народ после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками, примененных к ядерному оружию США, размещенному в Польше. <…> Выживем ли мы вообще как нация?» — задался вопросом автор статьи Эугениуш Зинкевич.
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В случае размещения ядерного оружия США в Польше Россия может принять меры ради своей безопасности. В таком случае возникает вопрос, что станет с польской территорией, и выживут ли поляки как нация после этого, пишет Mysl Polska. В материале заявили, что Россия якобы нанесет ядерный удар в ответ на размещение Варшавой американского ядерного оружия. «При таком положении дел следует задать качественный вопрос: как будет выглядеть Польша и ее народ после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками, примененных к ядерному оружию США, размещенному в Польше. <…> Выживем ли мы вообще как нация?» — задался вопросом автор статьи Эугениуш Зинкевич. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить в стране американское ядерное оружие в случае необходимости, пишет Pravda.Ru. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия примет ответные меры в случае размещения Варшавой ядерного арсенала США, сообщает RT.