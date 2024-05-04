Shot: девятиклассника в Брянске задержали за связи с террористами

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
На подростка возбудили уголовное дело Фото:

В Брянске 15-летний девятиклассник был задержан в связи с причастностью к террористическому легиону «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Школьника в марте завербовали в террористический легион „Свобода России“», — говорится в сообщении. Девятикласснику поручалось снимать фото и видео с важных объектов инфраструктуры в городе и передавать их украинским кураторам.

В ходе заданий ему приходилось фиксировать различные места, включая автобусные остановки, городскую площадь и правительственные здания. Также школьник пытался привлечь к съемкам своего одноклассника, но тот отказался.

В результате проведенных мероприятий подростка задержали. Оказалось, что он учится в местной школе, прежде не привлекался к правонарушениям. Парня воспитывает его мать-одиночка. На него возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, признанной в Российской Федерации террористической».

Ранее в Сургуте ребенок попал под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в РФ). С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города.

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В Брянске 15-летний девятиклассник был задержан в связи с причастностью к террористическому легиону «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Школьника в марте завербовали в террористический легион „Свобода России“», — говорится в сообщении. Девятикласснику поручалось снимать фото и видео с важных объектов инфраструктуры в городе и передавать их украинским кураторам. В ходе заданий ему приходилось фиксировать различные места, включая автобусные остановки, городскую площадь и правительственные здания. Также школьник пытался привлечь к съемкам своего одноклассника, но тот отказался. В результате проведенных мероприятий подростка задержали. Оказалось, что он учится в местной школе, прежде не привлекался к правонарушениям. Парня воспитывает его мать-одиночка. На него возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, признанной в Российской Федерации террористической». Ранее в Сургуте ребенок попал под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в РФ). С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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