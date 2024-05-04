Shot: девятиклассника в Брянске задержали за связи с террористами

04 мая 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

На подростка возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Брянске 15-летний девятиклассник был задержан в связи с причастностью к террористическому легиону «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Школьника в марте завербовали в террористический легион „Свобода России“», — говорится в сообщении. Девятикласснику поручалось снимать фото и видео с важных объектов инфраструктуры в городе и передавать их украинским кураторам. В ходе заданий ему приходилось фиксировать различные места, включая автобусные остановки, городскую площадь и правительственные здания. Также школьник пытался привлечь к съемкам своего одноклассника, но тот отказался. В результате проведенных мероприятий подростка задержали. Оказалось, что он учится в местной школе, прежде не привлекался к правонарушениям. Парня воспитывает его мать-одиночка. На него возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, признанной в Российской Федерации террористической». Ранее в Сургуте ребенок попал под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в РФ). С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Брянске 15-летний девятиклассник был задержан в связи с причастностью к террористическому легиону «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Школьника в марте завербовали в террористический легион „Свобода России“», — говорится в сообщении. Девятикласснику поручалось снимать фото и видео с важных объектов инфраструктуры в городе и передавать их украинским кураторам. В ходе заданий ему приходилось фиксировать различные места, включая автобусные остановки, городскую площадь и правительственные здания. Также школьник пытался привлечь к съемкам своего одноклассника, но тот отказался. В результате проведенных мероприятий подростка задержали. Оказалось, что он учится в местной школе, прежде не привлекался к правонарушениям. Парня воспитывает его мать-одиночка. На него возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, признанной в Российской Федерации террористической». Ранее в Сургуте ребенок попал под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в РФ). С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города.