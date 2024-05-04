В мире Крупный турецкий банк объяснил заявления о «новых ограничениях» для россиян У турецкого Denizbank нет официальных запретов для россиян на открытие счетов 04 мая 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + Denizbank и другие частные банки Турции ведут усиленные проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В крупном турецком банке Denizbank отсутствуют официальные запреты для россиян на открытие счетов. Об этом рассказал источник ТАСС. «Никаких официальных запретов для россиян на открытие счетов в турецком Denizbank нет», — сообщил источник в беседе с ТАСС. По его словам, турецкие частные банки устраивают дополнительные проверки при открытии счетов иностранцам в связи с введенными санкциями. Ранее сообщалось, что Denizbank начал проверять вид на жительство у клиентов-россиян. Эксперты считают, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска, а у некоторых категорий держателей карт банк может и вовсе закрыть счета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В крупном турецком банке Denizbank отсутствуют официальные запреты для россиян на открытие счетов. Об этом рассказал источник ТАСС. «Никаких официальных запретов для россиян на открытие счетов в турецком Denizbank нет», — сообщил источник в беседе с ТАСС. По его словам, турецкие частные банки устраивают дополнительные проверки при открытии счетов иностранцам в связи с введенными санкциями. Ранее сообщалось, что Denizbank начал проверять вид на жительство у клиентов-россиян. Эксперты считают, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска, а у некоторых категорий держателей карт банк может и вовсе закрыть счета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям