Крупный турецкий банк объяснил заявления о «новых ограничениях» для россиян

В крупном турецком банке Denizbank отсутствуют официальные запреты для россиян на открытие счетов. Об этом рассказал источник ТАСС.
«Никаких официальных запретов для россиян на открытие счетов в турецком Denizbank нет», — сообщил источник в беседе с ТАСС. По его словам, турецкие частные банки устраивают дополнительные проверки при открытии счетов иностранцам в связи с введенными санкциями.
Ранее сообщалось, что Denizbank начал проверять вид на жительство у клиентов-россиян. Эксперты считают, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска, а у некоторых категорий держателей карт банк может и вовсе закрыть счета.
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