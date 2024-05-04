Крупный турецкий банк объяснил заявления о «новых ограничениях» для россиян

У турецкого Denizbank нет официальных запретов для россиян на открытие счетов
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Вечер после убийства российского посла в Турции. Турецкое посольство. Москва, флаг турции
Denizbank и другие частные банки Турции ведут усиленные проверки Фото:

В крупном турецком банке Denizbank отсутствуют официальные запреты для россиян на открытие счетов. Об этом рассказал источник ТАСС.

«Никаких официальных запретов для россиян на открытие счетов в турецком Denizbank нет», — сообщил источник в беседе с ТАСС. По его словам, турецкие частные банки устраивают дополнительные проверки при открытии счетов иностранцам в связи с введенными санкциями.

Ранее сообщалось, что Denizbank начал проверять вид на жительство у клиентов-россиян. Эксперты считают, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска, а у некоторых категорий держателей карт банк может и вовсе закрыть счета.

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В крупном турецком банке Denizbank отсутствуют официальные запреты для россиян на открытие счетов. Об этом рассказал источник ТАСС. «Никаких официальных запретов для россиян на открытие счетов в турецком Denizbank нет», — сообщил источник в беседе с ТАСС. По его словам, турецкие частные банки устраивают дополнительные проверки при открытии счетов иностранцам в связи с введенными санкциями. Ранее сообщалось, что Denizbank начал проверять вид на жительство у клиентов-россиян. Эксперты считают, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска, а у некоторых категорий держателей карт банк может и вовсе закрыть счета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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