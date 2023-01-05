Слуцкий пожаловался в ООН на Меркель и Олланда

ООН должна дать оценку действиям бывшего французского президента Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель во время подписания Минских соглашений. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Совсем недавно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что целью Минских соглашений для них, как оказалась, было дать Украине время на военное усиление. То есть фактически Минск-2 был «дымовой завесой», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он отметил, что Меркель и Олланд сознательно пошли на обман не только России, но и ООН.
Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине время стать сильнее в военном отношении. Ее слова подтвердил Олланд, передает RT. В ООН отказались комментировать их заявления.
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ООН должна дать оценку действиям бывшего французского президента Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель во время подписания Минских соглашений. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Совсем недавно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что целью Минских соглашений для них, как оказалась, было дать Украине время на военное усиление. То есть фактически Минск-2 был «дымовой завесой», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он отметил, что Меркель и Олланд сознательно пошли на обман не только России, но и ООН. Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине время стать сильнее в военном отношении. Ее слова подтвердил Олланд, передает RT. В ООН отказались комментировать их заявления.