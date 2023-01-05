Слуцкий пожаловался в ООН на Меркель и Олланда

Слуцкий потребовал от ООН проверить заявление Меркель и Олланда по Минским соглашениям
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Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Слуцкий заявил, что блеф Меркель и Олланда при подписании Минских соглашений должны проверить в ООН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ООН должна дать оценку действиям бывшего французского президента Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель во время подписания Минских соглашений. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Совсем недавно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что целью Минских соглашений для них, как оказалась, было дать Украине время на военное усиление. То есть фактически Минск-2 был «дымовой завесой», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он отметил, что Меркель и Олланд сознательно пошли на обман не только России, но и ООН.

Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине время стать сильнее в военном отношении. Ее слова подтвердил Олланд, передает RT. В ООН отказались комментировать их заявления.

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ООН должна дать оценку действиям бывшего французского президента Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель во время подписания Минских соглашений. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Совсем недавно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что целью Минских соглашений для них, как оказалась, было дать Украине время на военное усиление. То есть фактически Минск-2 был «дымовой завесой», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он отметил, что Меркель и Олланд сознательно пошли на обман не только России, но и ООН. Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине время стать сильнее в военном отношении. Ее слова подтвердил Олланд, передает RT. В ООН отказались комментировать их заявления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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