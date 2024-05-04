В проливе Дарданеллы танкер, следовавший из Греции в Россию, сломался

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Танкер отбуксировали на якорную стоянку после поломки двигателя Фото:

В Проливе Дарданеллы у танкера Sea Marine 1, следовавшего из Греции в Россию, сломался двигатель. Об этом заявили в Управлении турецкой береговой охраны.

«У следующего из Греции в РФ 180-метрового порожнего танкера Sea Marine 1 при прохождении пролива Дарданеллы вышел из строя двигатель», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

В береговой охране уточнили, что поломка произошла у моста «Чанаккале-1915». После происшествия судно было отбуксировано на якорную стоянку в сопровождении лоцмана.

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В Проливе Дарданеллы у танкера Sea Marine 1, следовавшего из Греции в Россию, сломался двигатель. Об этом заявили в Управлении турецкой береговой охраны. «У следующего из Греции в РФ 180-метрового порожнего танкера Sea Marine 1 при прохождении пролива Дарданеллы вышел из строя двигатель», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. В береговой охране уточнили, что поломка произошла у моста «Чанаккале-1915». После происшествия судно было отбуксировано на якорную стоянку в сопровождении лоцмана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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