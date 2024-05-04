Происшествия В проливе Дарданеллы танкер, следовавший из Греции в Россию, сломался 04 мая 2024 в 14:49 Размер текста - 17 + Танкер отбуксировали на якорную стоянку после поломки двигателя Фото: Олег Елков/ТАСС В Проливе Дарданеллы у танкера Sea Marine 1, следовавшего из Греции в Россию, сломался двигатель. Об этом заявили в Управлении турецкой береговой охраны. «У следующего из Греции в РФ 180-метрового порожнего танкера Sea Marine 1 при прохождении пролива Дарданеллы вышел из строя двигатель», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. В береговой охране уточнили, что поломка произошла у моста «Чанаккале-1915». После происшествия судно было отбуксировано на якорную стоянку в сопровождении лоцмана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Проливе Дарданеллы у танкера Sea Marine 1, следовавшего из Греции в Россию, сломался двигатель. Об этом заявили в Управлении турецкой береговой охраны. «У следующего из Греции в РФ 180-метрового порожнего танкера Sea Marine 1 при прохождении пролива Дарданеллы вышел из строя двигатель», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. В береговой охране уточнили, что поломка произошла у моста «Чанаккале-1915». После происшествия судно было отбуксировано на якорную стоянку в сопровождении лоцмана. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям