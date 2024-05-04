Володин предложил мобилизовать Байдена и Зеленского в ряды ВСУ

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин предложил призвать в ряды ВСУ Владимира Зеленского и Джо Байдена Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Такое предложение он связал с тем фактом, что Киев теперь может официально мобилизовать горожан с психическими заболеваниями, а также с диагнозом «умственная отсталость».

«Теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. <…> По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

В настоящий момент Украина испытывает нехватку солдат личного состава. Об этом говорили, как и на Западе, так и украинские власти. В стране в апреле ужесточили мобилизацию, передает «Национальная служба новостей». В связи с этим многие начали искать способы покинуть Украину. Зачастую такие попытки сопровождаются риском для жизни.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Такое предложение он связал с тем фактом, что Киев теперь может официально мобилизовать горожан с психическими заболеваниями, а также с диагнозом «умственная отсталость». «Теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. <…> По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. В настоящий момент Украина испытывает нехватку солдат личного состава. Об этом говорили, как и на Западе, так и украинские власти. В стране в апреле ужесточили мобилизацию, передает «Национальная служба новостей». В связи с этим многие начали искать способы покинуть Украину. Зачастую такие попытки сопровождаются риском для жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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