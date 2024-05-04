Володин предложил мобилизовать Байдена и Зеленского в ряды ВСУ

04 мая 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин предложил призвать в ряды ВСУ Владимира Зеленского и Джо Байдена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Такое предложение он связал с тем фактом, что Киев теперь может официально мобилизовать горожан с психическими заболеваниями, а также с диагнозом «умственная отсталость». «Теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. <…> По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. В настоящий момент Украина испытывает нехватку солдат личного состава. Об этом говорили, как и на Западе, так и украинские власти. В стране в апреле ужесточили мобилизацию, передает «Национальная служба новостей». В связи с этим многие начали искать способы покинуть Украину. Зачастую такие попытки сопровождаются риском для жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Такое предложение он связал с тем фактом, что Киев теперь может официально мобилизовать горожан с психическими заболеваниями, а также с диагнозом «умственная отсталость». «Теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. <…> По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. В настоящий момент Украина испытывает нехватку солдат личного состава. Об этом говорили, как и на Западе, так и украинские власти. В стране в апреле ужесточили мобилизацию, передает «Национальная служба новостей». В связи с этим многие начали искать способы покинуть Украину. Зачастую такие попытки сопровождаются риском для жизни.