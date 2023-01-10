Московские дороги будут посыпать пермскими реагентами

Пермский завод отправит противогололедные материалы в пригород Москвы

Дороги в Москве будут посыпать реагентами, которые сделали на пермском заводе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ) с головным офисом в центре Перми выиграл аукцион на поставку реагентов для нужд поселка завода «Мосреагент». Это населенный пункт в Новомосковском административном округе столицы РФ, расположенный на юго-западной стороне МКАД. Начальная и максимальная цена контракта превысила семь млн рублей, следует из данных сервиса СБИС.

«Поставка противогололедного реагента для нужд МБУ „Служба единого заказчика поселения Мосрентген“, сумма контракта — 7 289 600 рублей. По окончании срока подачи поступила только одна заявка на участие в закупке. Победителем стал УЗПМ», — указано на сайте ЕИС Закупки.

В документах указано, что исполнитель обязан предоставить противогололедный реагент на основе композиции хлористого кальция с другими хлоридами и формиатом натрия в количестве 220 тонн. Ему также необходимо будет направить заказчику 10 тонн технической соли. Согласно данным итогового протокола, первоначальная цена не изменилась.

«Уральский завод противогололедных материалов» сегодня считается крупнейшим в РФ производителем современных экологичных противогололедных смесей. Продукция компании представлена более чем в 60 субъектах России, а также в странах ближнего зарубежья. Предприятие было зарегистрировано в апреле 2010 года. Стоимость бизнеса на сегодняшний день оценивается более чем в 640 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что специалисты УЗПМ нашли решение для борьбы с пылью в мегаполисах. В конце весны прошлого года на заводе заменили импортные компоненты отечественными и выпустили шампуни, обладающие антисептическим эффектом.