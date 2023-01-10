10 января 2023

В Свердловской области выставленная на продажу база отдыха подешевела на 15 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Этнографический музей под открытым небом
Базу отдыха «Зеленый бор» в Кировграде продают за 80 млн (фото из архива) Фото:

Стоимость базы отдыха «Зеленый бор» в Кировграде (Свердловская область), которую выставили на продажу в конце декабря 2022 года, снизили на 15 млн рублей. Теперь она стоит 80,7 млн рублей, следует из объявления на сайте «Торги-ру».

Объявление о продаже объекта опубликовали 28 декабря. Начальная цена базы отдыха составляла 96 млн рублей, а далее постепенно снижалась. Сейчас «Зеленый бор» стоит 80,7 млн рублей. Дата окончания торгов — 23 марта.

В объявлении указано, что общая площадь земельного участка составляет 55,2 тысячи квадратных метра. На территории расположены восемь зданий общей площадью пять тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Внутри сделан дорогой ремонт, а также установлена мебель от ведущих мировых брендов.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Стоимость базы отдыха «Зеленый бор» в Кировграде (Свердловская область), которую выставили на продажу в конце декабря 2022 года, снизили на 15 млн рублей. Теперь она стоит 80,7 млн рублей, следует из объявления на сайте «Торги-ру». Объявление о продаже объекта опубликовали 28 декабря. Начальная цена базы отдыха составляла 96 млн рублей, а далее постепенно снижалась. Сейчас «Зеленый бор» стоит 80,7 млн рублей. Дата окончания торгов — 23 марта. В объявлении указано, что общая площадь земельного участка составляет 55,2 тысячи квадратных метра. На территории расположены восемь зданий общей площадью пять тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Внутри сделан дорогой ремонт, а также установлена мебель от ведущих мировых брендов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...