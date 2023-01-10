В Свердловской области выставленная на продажу база отдыха подешевела на 15 млн

11 января 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Базу отдыха «Зеленый бор» в Кировграде продают за 80 млн (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Стоимость базы отдыха «Зеленый бор» в Кировграде (Свердловская область), которую выставили на продажу в конце декабря 2022 года, снизили на 15 млн рублей. Теперь она стоит 80,7 млн рублей, следует из объявления на сайте «Торги-ру». Объявление о продаже объекта опубликовали 28 декабря. Начальная цена базы отдыха составляла 96 млн рублей, а далее постепенно снижалась. Сейчас «Зеленый бор» стоит 80,7 млн рублей. Дата окончания торгов — 23 марта. В объявлении указано, что общая площадь земельного участка составляет 55,2 тысячи квадратных метра. На территории расположены восемь зданий общей площадью пять тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Внутри сделан дорогой ремонт, а также установлена мебель от ведущих мировых брендов.

Стоимость базы отдыха «Зеленый бор» в Кировграде (Свердловская область), которую выставили на продажу в конце декабря 2022 года, снизили на 15 млн рублей. Теперь она стоит 80,7 млн рублей, следует из объявления на сайте «Торги-ру». Объявление о продаже объекта опубликовали 28 декабря. Начальная цена базы отдыха составляла 96 млн рублей, а далее постепенно снижалась. Сейчас «Зеленый бор» стоит 80,7 млн рублей. Дата окончания торгов — 23 марта. В объявлении указано, что общая площадь земельного участка составляет 55,2 тысячи квадратных метра. На территории расположены восемь зданий общей площадью пять тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 118 млн рублей. Внутри сделан дорогой ремонт, а также установлена мебель от ведущих мировых брендов.