28 декабря 2022

В Свердловской области нашли десятки тонн опасного сыра

© Служба новостей «URA.RU»
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Ферма в Сажино. Свердловская область, сыр, сыр на тарелке
Сотрудники управления с помощью ФГИС «Меркурий» установили, что в регион поступило 20 тонн опасного сыра Фото:

В Свердловской области нашли 20 тонн опасного сыра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«Сотрудники управления с помощью ФГИС „Меркурий“ установили, что в регион поступило 20 тонн сыра. Установить происхождение, качество и безопасность молочной продукции не представляется возможным. В адрес индивидуального предпринимателя оформлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства РФ при оформлении ветеринарных сопроводительных документов», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область завезли почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. У продукции указаны недостоверные сведения о сроке годности.

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В Свердловской области нашли 20 тонн опасного сыра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «Сотрудники управления с помощью ФГИС „Меркурий“ установили, что в регион поступило 20 тонн сыра. Установить происхождение, качество и безопасность молочной продукции не представляется возможным. В адрес индивидуального предпринимателя оформлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства РФ при оформлении ветеринарных сопроводительных документов», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область завезли почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. У продукции указаны недостоверные сведения о сроке годности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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