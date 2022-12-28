В Свердловской области нашли десятки тонн опасного сыра

В Свердловской области нашли 20 тонн опасного сыра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
«Сотрудники управления с помощью ФГИС „Меркурий“ установили, что в регион поступило 20 тонн сыра. Установить происхождение, качество и безопасность молочной продукции не представляется возможным. В адрес индивидуального предпринимателя оформлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства РФ при оформлении ветеринарных сопроводительных документов», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область завезли почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. У продукции указаны недостоверные сведения о сроке годности.
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В Свердловской области нашли 20 тонн опасного сыра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «Сотрудники управления с помощью ФГИС „Меркурий“ установили, что в регион поступило 20 тонн сыра. Установить происхождение, качество и безопасность молочной продукции не представляется возможным. В адрес индивидуального предпринимателя оформлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства РФ при оформлении ветеринарных сопроводительных документов», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область завезли почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. У продукции указаны недостоверные сведения о сроке годности.