Подруги рассказали о матери пятерых детей, найденной мертвой на свердловской трассе

Подруги вспомнили, что еще пять лет назад Любовь была счастлива (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мать пятерых детей Любовь Белюшина была добрым, простым и открытым человеком. Подруги погибшей рассказали URA.RU о свердловчанке, пропавшей три недели назад и найденной мертвой на Режевском тракте.

«Мы были знакомы с Любой, потому что беременные лежали в одной палате в Екатеринбурге. Она очень хорошая, добрая, открытая, простая была. На тот момент у них с мужем все было хорошо, шестого ребенка они не хотели. Я помню, что у нее была анемия, не усваивалось железо, поэтому всю беременность делали капельницы из-за низкого гемоглобина», — рассказала одна из ее знакомых.

Другая свердловчанка также познакомилась с Любовью в 2018 году, когда вместе с ней лежала в больнице. «Ужасная новость. Я с Любовью была знакома, мы лежали на сохранении вместе, когда она была беременна пятой дочкой. Много разговаривали о малышах. Очень жаль деток…», — сказала знакомая Белюшиной.

Ранее URA.RU сообщало об исчезновении матери пятерых детей Любови Белюшиной из села Коптелово. Спустя две недели ее нашли мертвой на Режевском тракте. Следствием был задержан подозреваемый: супруг погибшей, отец ее детей.