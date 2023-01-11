Адвокат Алешкин допустил, что Меладзе запретят въезд в Россию на 50 лет

11 января 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Валерия Меладзе могут признать иноагентом, заявил адвокат Фото: Анна Майорова © URA.RU Певцу Валерию Меладзе могут запретить въезд в Россию на 50 лет после его заявления в Дубае. Об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин. Адвокат отметил, что все зависит от контекста, в котором Меладзе сделал свое заявление. Если артист поддержал другую сторону, то это можно посчитать дискредитацией российской армии. «Думаю, в данном случае сценарий может быть очень простой — признание иностранным агентом и запрет на въезд лет на 50, как это было с Наргиз», — цитирует Алешкина BLITZ+. Меладзе выступил на гала-вечере в Дубае. В интернете распространилось видео оттуда, на котором поклонник попросил артиста передать привет его жене и сказал «слава Украине». В ответ Меладзе тихо сказал: «героям слава». «Дни.ру» сообщает, что качество звука и видео не очень хорошее, поэтому кадры вызывают сомнение. В Совфеде призвали лишить певца гражданства. Меладзе уже прокомментировал скандал и заявил, что не пытался кому-то угодить, сообщает Life .

Певцу Валерию Меладзе могут запретить въезд в Россию на 50 лет после его заявления в Дубае. Об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин. Адвокат отметил, что все зависит от контекста, в котором Меладзе сделал свое заявление. Если артист поддержал другую сторону, то это можно посчитать дискредитацией российской армии. «Думаю, в данном случае сценарий может быть очень простой — признание иностранным агентом и запрет на въезд лет на 50, как это было с Наргиз», — цитирует Алешкина BLITZ+. Меладзе выступил на гала-вечере в Дубае. В интернете распространилось видео оттуда, на котором поклонник попросил артиста передать привет его жене и сказал «слава Украине». В ответ Меладзе тихо сказал: «героям слава». «Дни.ру» сообщает, что качество звука и видео не очень хорошее, поэтому кадры вызывают сомнение. В Совфеде призвали лишить певца гражданства. Меладзе уже прокомментировал скандал и заявил, что не пытался кому-то угодить, сообщает Life.