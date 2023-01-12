В Свердловской области увеличили льготы для семьей с детьми

С 1 января 2023 года социальные выплаты в области были проиндексированы на 5,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2023 году на поддержку свердловских семей с детьми выделят 51 миллиард рублей, что на семь миллиардов рублей больше, чем в 2022 году. Среди льгот, подвергшихся индексации, оказались выплаты на ребенка, социальные пособия малоимущим семьям, пособия родителям ребенка-инвалида и материнский капитал. Об этом было объявлено на заседании правительства Свердловской области.

«Хочу отметить, что последовательная семейно-ориентированная социальная политика в Свердловской области доказывает свою эффективность. Прежде всего это касается многодетных семей», — заявил губернатор Евгений Куйвашев. Также он уточнил, что по сравнению с 2018 годом количество многодетных семей выросло более чем на 20 процентов.

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что с 1 января 2023 года социальные выплаты были проиндексированы на 5,5%. Повышения коснулось пособий на ребенка, социального пособия малоимущим семьям, выплат родителям ребенка-инвалида и материнского капитала. «В 2023 году при рождении третьего и последующих детей выплачивается 160 687 рублей, при рождении одновременно трех и более детей — 241 030 рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 8,3 и 12,5 тысячи рублей соответственно», — рассказали в департаменте информационной политики.

По словам министра по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов, также стабильно земельными участками обеспечиваются многодетные семьи. В 2022 году землю бесплатно получили 1390 семей.

С 1 января 2023 года в России начал действовать закон о выплате единого ежемесячного пособия для семей с детьми. Так, в Свердловской области единое пособие получат более трех тысяч детей.