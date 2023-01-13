В Тюмени рецидивист обокрал три автомобиля

В Тюмени задержали ранее судимого мужчину, который обокрал три автомобиля. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«В ходе оперативной работы сотрудники полиции установили личность злоумышленника — ранее судимого тюменца 1992 года рождения — и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что в ночное время во дворе жилого дома на улице Богдановича путем подбора ключей открыл замок багажника ВАЗ 2106», — рассказали в ведомстве.
Тюменец похитил набор электроинструментов и ключи. Украденное он продал и потратил деньги на личные нужды. Из других машин он похитил ценные вещи, сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовные дела по статье «Кража».
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».