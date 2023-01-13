В Тюмени рецидивист обокрал три автомобиля

14 января 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Тюменец вскрывал авто и похищал из них ценные вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени задержали ранее судимого мужчину, который обокрал три автомобиля. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В ходе оперативной работы сотрудники полиции установили личность злоумышленника — ранее судимого тюменца 1992 года рождения — и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что в ночное время во дворе жилого дома на улице Богдановича путем подбора ключей открыл замок багажника ВАЗ 2106», — рассказали в ведомстве. Тюменец похитил набор электроинструментов и ключи. Украденное он продал и потратил деньги на личные нужды. Из других машин он похитил ценные вещи, сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовные дела по статье «Кража».

В Тюмени задержали ранее судимого мужчину, который обокрал три автомобиля. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В ходе оперативной работы сотрудники полиции установили личность злоумышленника — ранее судимого тюменца 1992 года рождения — и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что в ночное время во дворе жилого дома на улице Богдановича путем подбора ключей открыл замок багажника ВАЗ 2106», — рассказали в ведомстве. Тюменец похитил набор электроинструментов и ключи. Украденное он продал и потратил деньги на личные нужды. Из других машин он похитил ценные вещи, сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовные дела по статье «Кража».