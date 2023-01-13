ДТП произошло 14 января на трассе Серов-Североуральск-Ивдель
На 130-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель 14 января водитель ВАЗ-2107 врезался в КАМАЗ, который стоял на обочине несколько дней. Водитель легковушки погиб, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.
«Водитель ВАЗ-2107, двигавшийся из Североуральска в Ивдель, въехал в КАМАЗ, стоящий на обочине. Водитель легковой машины погиб на месте», — сказано в сообщении ведомства.
Больше в аварии никто не пострадал, добавили в ведомстве. КАМАЗ был припаркован на обочине, потому что его ремонтировали.
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