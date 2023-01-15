Умер грузинский и советский певец и актер Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет Фото: Андрей Александров / РИА Новости

В Грузии в возрасте 84 лет скончался советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».

«Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет», — уточняет телеканал. Сам Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938 году. Актер дебютировал в кино в 1966 году, а также с 1967 года являлся солистом вокально-инструментального ансамбля «Орэра».

Грузинский исполнитель был удостоен государственной премии СССР, а также ряда других наград. Помимо творческой деятельности, Кикабидзе с 2020 года являлся депутатом парламента Грузии от партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Что касается отношений советского актера с РФ, с 2008 года он не посещал страну с гастролями из-за политических убеждений.