Кикабидзе связал выступления в России с отсутствием гордости

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе считает, что выступать в России не может из-за гордости. Как рассказал артист журналистам грузинского издания «Квирис палитра», невозможно петь «перед теми, кто тебя бьет».
По словам Кикабидзе, он не был «ни в одном российском городе» с 2008 года. «Я не собираюсь туда ехать. Зачем мне это? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет?! Если у тебя есть гордость — не поедешь», — приводит РИА «Новости» слова артиста.
Таким образом Кикабидзе в очередной раз отреагировал на сообщения о «тайных корпоративах» в России, на которых он якобы выступал. Ранее сообщалось, что артист предпочитает разделять «русский народ» и «российскую политику»: к русским, по его словам он относится очень хорошо, но российскую политику готов разрушить.