15 января 2023

Слуцкий высмеял слова генсека НАТО о невозможности нормализовать отношения между Западом и РФ

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34-й съезд ЛДПР избирает Леонида Слуцкого лидеором партии. Москва, слуцкий леонид, лдпр, съезд лдпр, слуцкий
Леонид Слуцкий: регулирование и прекращение кровопролития — не та цель, к которой стремится Запад Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Прекращение кровопролития на Украине и нормализация отношений с Россией — это не те цели, к которым стремится Запад. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что и по завершении конфликта на Украине не стоит рассчитывать на нормализацию отношений между Россией и Западом. „Как раньше не будет“… Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование [конфликта] и прекращение кровопролития — не те цели, к которым стремится коллективный Запад», — написал Слуцкий в telegram-канале. Он подтвердил, что как раньше уже не будет. «Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим! Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем!» — подчеркнул он.

По словам лидера ЛДПР, призрачная поддержка и мнимая благосклонность Запада — та же «мышеловка с „бесплатным сыром“ или „печеньками“ — как угодно». Он отметил, что все происходящее сейчас — это «ломки несостоявшегося гегемона».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нормализации отношений западных стран с Россией не стоит ожидать даже после окончания конфликта на Украине. Он также отметил, что «не следует недооценивать Россию», у которой в распоряжении находятся «серьезные ресурсы», передает телеканал 360.

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Прекращение кровопролития на Украине и нормализация отношений с Россией — это не те цели, к которым стремится Запад. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что и по завершении конфликта на Украине не стоит рассчитывать на нормализацию отношений между Россией и Западом. „Как раньше не будет“… Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование [конфликта] и прекращение кровопролития — не те цели, к которым стремится коллективный Запад», — написал Слуцкий в telegram-канале. Он подтвердил, что как раньше уже не будет. «Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим! Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем!» — подчеркнул он. По словам лидера ЛДПР, призрачная поддержка и мнимая благосклонность Запада — та же «мышеловка с „бесплатным сыром“ или „печеньками“ — как угодно». Он отметил, что все происходящее сейчас — это «ломки несостоявшегося гегемона». Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нормализации отношений западных стран с Россией не стоит ожидать даже после окончания конфликта на Украине. Он также отметил, что «не следует недооценивать Россию», у которой в распоряжении находятся «серьезные ресурсы», передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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