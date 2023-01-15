Слуцкий высмеял слова генсека НАТО о невозможности нормализовать отношения между Западом и РФ

16 января 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий: регулирование и прекращение кровопролития — не та цель, к которой стремится Запад Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прекращение кровопролития на Украине и нормализация отношений с Россией — это не те цели, к которым стремится Запад. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что и по завершении конфликта на Украине не стоит рассчитывать на нормализацию отношений между Россией и Западом. „Как раньше не будет“… Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование [конфликта] и прекращение кровопролития — не те цели, к которым стремится коллективный Запад», — написал Слуцкий в telegram-канале . Он подтвердил, что как раньше уже не будет. «Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим! Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем!» — подчеркнул он. По словам лидера ЛДПР, призрачная поддержка и мнимая благосклонность Запада — та же «мышеловка с „бесплатным сыром“ или „печеньками“ — как угодно». Он отметил, что все происходящее сейчас — это «ломки несостоявшегося гегемона». Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нормализации отношений западных стран с Россией не стоит ожидать даже после окончания конфликта на Украине. Он также отметил, что «не следует недооценивать Россию», у которой в распоряжении находятся «серьезные ресурсы», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прекращение кровопролития на Украине и нормализация отношений с Россией — это не те цели, к которым стремится Запад. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что и по завершении конфликта на Украине не стоит рассчитывать на нормализацию отношений между Россией и Западом. „Как раньше не будет“… Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование [конфликта] и прекращение кровопролития — не те цели, к которым стремится коллективный Запад», — написал Слуцкий в telegram-канале. Он подтвердил, что как раньше уже не будет. «Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим! Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем!» — подчеркнул он. По словам лидера ЛДПР, призрачная поддержка и мнимая благосклонность Запада — та же «мышеловка с „бесплатным сыром“ или „печеньками“ — как угодно». Он отметил, что все происходящее сейчас — это «ломки несостоявшегося гегемона». Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нормализации отношений западных стран с Россией не стоит ожидать даже после окончания конфликта на Украине. Он также отметил, что «не следует недооценивать Россию», у которой в распоряжении находятся «серьезные ресурсы», передает телеканал 360.