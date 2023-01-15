Свердловский бард отреагировал на введенные против него санкции

Свердловский музыкант Юрий Лоза прокомментировал новость о санкциях, которые против него ввел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом музыкант рассказал в интервью РИА Новости.
«С Украиной я абсолютно никак не связан. Я туда не собираюсь и у меня нет там контактов. Так что, в принципе, для меня это ни жарко, ни холодно», — сообщил агентству Лоза.
Бард добавил, что с таким же успехом против него могли ввести санкции Индонезия или Чили. «Ну ввели и ввели», — заключил Лоза.
Ранее URA.RU сообщало о введенных президентом Украины Зеленским санкций против российских артистов. Ограничения подразумевают запрет посещения территории Украины на срок 10 лет. Среди имен, попавших под санкции были несколько свердловчан, включая Лозу.
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Свердловский музыкант Юрий Лоза прокомментировал новость о санкциях, которые против него ввел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом музыкант рассказал в интервью РИА Новости. «С Украиной я абсолютно никак не связан. Я туда не собираюсь и у меня нет там контактов. Так что, в принципе, для меня это ни жарко, ни холодно», — сообщил агентству Лоза. Бард добавил, что с таким же успехом против него могли ввести санкции Индонезия или Чили. «Ну ввели и ввели», — заключил Лоза. Ранее URA.RU сообщало о введенных президентом Украины Зеленским санкций против российских артистов. Ограничения подразумевают запрет посещения территории Украины на срок 10 лет. Среди имен, попавших под санкции были несколько свердловчан, включая Лозу.