Свердловский бард отреагировал на введенные против него санкции

Юрий Лоза спокойно отреагировал на новости о введенных против него санкциях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловский музыкант Юрий Лоза прокомментировал новость о санкциях, которые против него ввел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом музыкант рассказал в интервью РИА Новости.

«С Украиной я абсолютно никак не связан. Я туда не собираюсь и у меня нет там контактов. Так что, в принципе, для меня это ни жарко, ни холодно», — сообщил агентству Лоза.

Бард добавил, что с таким же успехом против него могли ввести санкции Индонезия или Чили. «Ну ввели и ввели», — заключил Лоза.

Ранее URA.RU сообщало о введенных президентом Украины Зеленским санкций против российских артистов. Ограничения подразумевают запрет посещения территории Украины на срок 10 лет. Среди имен, попавших под санкции были несколько свердловчан, включая Лозу.