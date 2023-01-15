15 января 2023

В Челябинской области пьяным запретили выгуливать собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, собака, выгул собак, мужчина
Владельцам домашних животных предъявили дополнительные требования Фото:

В Челябинской области лицам в состоянии опьянения запретили выгуливать собак. Дополнительные требования к владельцам опубликовал региональный минсельхоз.

«При выгуле домашних животных не допускается выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. За нарушение дополнительных требований владельцы несут ответственность в соответствии с законодательством Челябинской области», — отмечается в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации приказе.

В документе, подписанном министром Алексеем Кобылиным, также устанавливаются иные запреты. Детям до 14 лет теперь нельзя выгуливать собак свыше 40 см в холке. Запрещается выгул собак в местах общего пользования без поводков, а представителей крупных пород — и без намордника. Любых домашних животных на улице воспрещается оставлять без присмотра. Также от владельцев ждут, что они очистят территорию от продуктов жизнедеятельности своих питомцев.

Отдельным пунктом в минсельхозе прописали запрет на жестокое обращение с животными. Дополнительно в документе оговорили, что вред, причиненный животными, возмещается в соответствии с законодательством РФ.

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В Челябинской области лицам в состоянии опьянения запретили выгуливать собак. Дополнительные требования к владельцам опубликовал региональный минсельхоз. «При выгуле домашних животных не допускается выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. За нарушение дополнительных требований владельцы несут ответственность в соответствии с законодательством Челябинской области», — отмечается в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации приказе. В документе, подписанном министром Алексеем Кобылиным, также устанавливаются иные запреты. Детям до 14 лет теперь нельзя выгуливать собак свыше 40 см в холке. Запрещается выгул собак в местах общего пользования без поводков, а представителей крупных пород — и без намордника. Любых домашних животных на улице воспрещается оставлять без присмотра. Также от владельцев ждут, что они очистят территорию от продуктов жизнедеятельности своих питомцев. Отдельным пунктом в минсельхозе прописали запрет на жестокое обращение с животными. Дополнительно в документе оговорили, что вред, причиненный животными, возмещается в соответствии с законодательством РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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