В Челябинской области пьяным запретили выгуливать собак

Владельцам домашних животных предъявили дополнительные требования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области лицам в состоянии опьянения запретили выгуливать собак. Дополнительные требования к владельцам опубликовал региональный минсельхоз.

«При выгуле домашних животных не допускается выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. За нарушение дополнительных требований владельцы несут ответственность в соответствии с законодательством Челябинской области», — отмечается в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации приказе.

В документе, подписанном министром Алексеем Кобылиным, также устанавливаются иные запреты. Детям до 14 лет теперь нельзя выгуливать собак свыше 40 см в холке. Запрещается выгул собак в местах общего пользования без поводков, а представителей крупных пород — и без намордника. Любых домашних животных на улице воспрещается оставлять без присмотра. Также от владельцев ждут, что они очистят территорию от продуктов жизнедеятельности своих питомцев.

Отдельным пунктом в минсельхозе прописали запрет на жестокое обращение с животными. Дополнительно в документе оговорили, что вред, причиненный животными, возмещается в соответствии с законодательством РФ.