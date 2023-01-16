Челябинке на дом доставили роллы с червями. Видео

Женщине вернули деньги за червивые роллы Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске женщина обнаружила червей в роллах от сетевого ресторана доставки. Об инциденте она сообщила в социальных сетях, приложив видео с червивой едой.

«А вам когда-нибудь попадались червяки в роллах? Мне да. В субботний вечер решили заказать к столу роллы. Выбор как обычно пал на заведение на Вишневой горке. Видно, что червяк из круп, овощей или орехов. Не похож на тех, что водятся в рыбе», — написала Нина Ц. в паблике «Едим Вместе. Челябинск» в «ВКонтакте».

Женщина сообщила о проблеме по единому номеру ресторана и была перенаправлена на адрес, с которого пришел заказ, а затем на контроль качества, где ей ответили, что в ресторанах соблюдаются все нормы чистоты. Деньги за заказ пострадавшей вернули.

URA.RU связалось с доставкой, в чьих роллах нашли червей. В заведении пообещали передать запрос на адрес точки на Вишневой горке и прокомментировать ситуацию позже. На момент публикации комментария не последовало.