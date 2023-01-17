Музей школы из Дегтярска победил в номинации «История страны в истории музея» (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Музей школы №30 в Дегтярске (Свердловская область) победил в номинации «История страны в истории музея» всероссийского конкурса на лучшую музейную экспозицию от образовательной организации. Об этом сообщил мэр Дегтярска Вадим Пильников.

«Музей из Дегтярска победил во всероссийском конкурсе образовательных организаций за лучшую экспозицию. Музей боевой славы школы №30 был представлен в номинации „История страны в истории музея“», — написал Вадим Пильников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего в рамках конкурса было представлено более тысячи работ из 43 регионов России. Всероссийский конкурс был направлен на формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого патриотического сознания.

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