Два человека пострадали в ДТП со столбом в Челябинске. Фото

22 января 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением Фото: Сергей Русанов © URA.RU Водитель на Mazda Capella в Челябинске врезался в столб, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в ГИБДД УМВД России по Челябинску. «ДТП произошло 22 января в 5:40 на Свердловском тракте, 5. Водитель 1996 года рождения за рулем Mazda Capella не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом», — уточнили в ведомстве. В момент аварии в салоне автомобиля находились два человека — водитель и женщина. Оба госпитализированы с травмами. Отдел пропаганды ГИБДД УМВД России по Челябинску Отдел пропаганды ГИБДД УМВД России по Челябинску

Водитель на Mazda Capella в Челябинске врезался в столб, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в ГИБДД УМВД России по Челябинску. «ДТП произошло 22 января в 5:40 на Свердловском тракте, 5. Водитель 1996 года рождения за рулем Mazda Capella не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом», — уточнили в ведомстве. В момент аварии в салоне автомобиля находились два человека — водитель и женщина. Оба госпитализированы с травмами.