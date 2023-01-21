21 января 2023
20 января 2023

Два человека пострадали в ДТП со столбом в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, гибдд, инспектор дпс
По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением Фото:

Водитель на Mazda Capella в Челябинске врезался в столб, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в ГИБДД УМВД России по Челябинску.

«ДТП произошло 22 января в 5:40 на Свердловском тракте, 5. Водитель 1996 года рождения за рулем Mazda Capella не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом», — уточнили в ведомстве.

В момент аварии в салоне автомобиля находились два человека — водитель и женщина. Оба госпитализированы с травмами.

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Водитель на Mazda Capella в Челябинске врезался в столб, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в ГИБДД УМВД России по Челябинску. «ДТП произошло 22 января в 5:40 на Свердловском тракте, 5. Водитель 1996 года рождения за рулем Mazda Capella не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом», — уточнили в ведомстве. В момент аварии в салоне автомобиля находились два человека — водитель и женщина. Оба госпитализированы с травмами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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