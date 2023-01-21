По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением
Водитель на Mazda Capella в Челябинске врезался в столб, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в ГИБДД УМВД России по Челябинску.
«ДТП произошло 22 января в 5:40 на Свердловском тракте, 5. Водитель 1996 года рождения за рулем Mazda Capella не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом», — уточнили в ведомстве.
В момент аварии в салоне автомобиля находились два человека — водитель и женщина. Оба госпитализированы с травмами.
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