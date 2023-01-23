Екатеринбурженка отсудила 100 тысяч рублей у юристов, которые взяли деньги и отказались помогать

24 января 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Суд обязал юристов вернуть деньги екатеринбурженки за некачественные услуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге женщина в 2018 году обратилась за помощью в юридическую фирму «Дигестъ». Однако после оплаты услуг юристы отказывались выполнять работу, тогда девушка обратилась в суд и взыскала с юрфирмы около 115 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «В фирму „Дигестъ“ екатеринбурженка пришла за юридической помощью в 2018 году. Они убедили женщину заключить договор на оказание юридических услуг стоимостью 70 тысяч рублей. После этого сотрудники фирмы изменили тактику общения и отказывались предоставлять отчеты по выполненным работам», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спустя два года, из-за отсутствия продвижения в деле женщина обратилась в консультационный пункт потребителей, в котором помогли ей отправить исковое заявление в суд. Свердловский областной суд удовлетворил иск екатеринбурженки, и вынес решение взыскать с юрфирмы около 115 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка отсудила у авиакомпании «Уральские авиалинии» больше трехсот тысяч рублей за задержку рейса. Из-за задержки рейса женщина была вынуждена лететь другими рейсами и суммарно потратила около двухсот тысяч рублей.

В Екатеринбурге женщина в 2018 году обратилась за помощью в юридическую фирму «Дигестъ». Однако после оплаты услуг юристы отказывались выполнять работу, тогда девушка обратилась в суд и взыскала с юрфирмы около 115 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «В фирму „Дигестъ“ екатеринбурженка пришла за юридической помощью в 2018 году. Они убедили женщину заключить договор на оказание юридических услуг стоимостью 70 тысяч рублей. После этого сотрудники фирмы изменили тактику общения и отказывались предоставлять отчеты по выполненным работам», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спустя два года, из-за отсутствия продвижения в деле женщина обратилась в консультационный пункт потребителей, в котором помогли ей отправить исковое заявление в суд. Свердловский областной суд удовлетворил иск екатеринбурженки, и вынес решение взыскать с юрфирмы около 115 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка отсудила у авиакомпании «Уральские авиалинии» больше трехсот тысяч рублей за задержку рейса. Из-за задержки рейса женщина была вынуждена лететь другими рейсами и суммарно потратила около двухсот тысяч рублей.