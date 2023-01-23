Зеленский ввел санкции против высокопоставленного пермского церковнослужителя

Митрополит Пермский и Кунгурский попал в новый санкционный список Украины

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий включен в новый санкционный список Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (в миру — Николай Немцов) включен в новый санкционный список Украины. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

«Уроженец г. Ровеньки (Луганская область), митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, РПЦ. [В отношении Николая Немцова вводятся] ограничение торговых операций (полное прекращение), полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами», — говорится в решении СНБО.

Кроме того, пермскому священнослужителю запрещено участвовать в приватизации и аренде государственного имущества. У него также будут заблокированы все найденные активы, указано в документе. Всего в перечь вошли 21 представитель Русской православной церкви.

О том, что Украина ввела санкции против 606 представителей власти РФ, URA.RU писало ранее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в отношении этих лиц уже были приняты юридические, дипломатические и политические меры. Однако подтверждающий документ на тот момент предоставлен не был.

О том, что Зеленский добавил в список санкций политиков из Пермского края, корреспонденты агентства сообщали в сентябре. В перечень попали пермские депутаты и сенаторы от региона.

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого усилилось санкционное давление на политиков, бизнесменов и российские компании со стороны западных стран при участии киевского режима.