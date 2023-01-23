В Перми раскупили самые дешевые билеты на концерт стендап-комика

Пермяки раскупили самые дешевые билеты на концерт Виктории Складчиковой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми раскуплены все самые дешевые билеты на концерт резидента «Stand Up на ТНТ» Виктории Складчиковой. Цены варьируются от одной до трех тысяч рублей. Через сервис «Яндекс Афиша» сейчас можно приобрести лишь одно место в 7 ряду на балконе за тысячу.

«Вика — дерзкая и откровенная, яркая и смелая. В своих выступлениях она порой балансирует на грани дозволенного, но всегда честна перед собой и зрителями. Она рассказывает невероятно смешные истории, и ей всегда веришь. Потому что это про жизнь», — говорится в анонсе мероприятия. На момент публикации доступными для приобретения оставались 54 места на балконе (по полторы тысячи рублей), 31 — в амфитеатре (от 1800 до 2200) и 106 мест в партере (от 2200 до 3000 тысяч рублей).

Участница популярного комедийного шоу выступит на сцене ДК им. Солдатова 6 марта. Встреча намечена на восемь вечера.

О том, что в прикамской столице раскупили самые дорогие билеты в партере на концерт стендап-комика Андрея Бебуришвили, URA.RU писало ранее. Резидент «Comedy Club» выступит в ДК им. Солдатова 27 января.