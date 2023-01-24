24 января 2023

Экс-депутат гордумы Челябинска выкупил здание заброшенной больницы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Челябинск., шумаков владимир, ильин станислав
Станислав Ильин (второй слева) является руководителем фирмы, выкупившей здание больницы Фото:

Фирма «ЭВОК», которой руководит экс-депутат гордумы Челябинска Станислав Ильин, выкупила здание заброшенной больницы. Итоги торгов выставлены на сайте мэрии.

Согласно документу, ООО «ЭВОК» выкупили лот по начальной цене за 6 млн 152 тысячи рублей. В лот вошли здание бывшей детской городской больницы №9 площадью 2 641 кв. метров, земельный участок площадью 1773 кв. метров с ограждением 451 кв. метр и нежилое здание 80 кв. метров. Фирма была единственными участником торгов по продаже здания на улице Трудовой, 28.

В системе «СБИС» Станислав Ильин указан руководителем «ЭВОК», а владельцем — Ольга Ильина. Деятельность компании — управление собственной и арендованной недвижимостью.

Здание долго было заброшено, а в мае 2022 года в нем случился пожар. Мэрия отреагировала на ситуацию, и здание приватизировали.

Фирма выкупила здание по начальной цене аукциона

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Фирма «ЭВОК», которой руководит экс-депутат гордумы Челябинска Станислав Ильин, выкупила здание заброшенной больницы. Итоги торгов выставлены на сайте мэрии. Согласно документу, ООО «ЭВОК» выкупили лот по начальной цене за 6 млн 152 тысячи рублей. В лот вошли здание бывшей детской городской больницы №9 площадью 2 641 кв. метров, земельный участок площадью 1773 кв. метров с ограждением 451 кв. метр и нежилое здание 80 кв. метров. Фирма была единственными участником торгов по продаже здания на улице Трудовой, 28. В системе «СБИС» Станислав Ильин указан руководителем «ЭВОК», а владельцем — Ольга Ильина. Деятельность компании — управление собственной и арендованной недвижимостью. Здание долго было заброшено, а в мае 2022 года в нем случился пожар. Мэрия отреагировала на ситуацию, и здание приватизировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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