Экс-депутат гордумы Челябинска выкупил здание заброшенной больницы. Скрин

25 января 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Станислав Ильин (второй слева) является руководителем фирмы, выкупившей здание больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фирма «ЭВОК», которой руководит экс-депутат гордумы Челябинска Станислав Ильин, выкупила здание заброшенной больницы. Итоги торгов выставлены на сайте мэрии. Согласно документу, ООО «ЭВОК» выкупили лот по начальной цене за 6 млн 152 тысячи рублей. В лот вошли здание бывшей детской городской больницы №9 площадью 2 641 кв. метров, земельный участок площадью 1773 кв. метров с ограждением 451 кв. метр и нежилое здание 80 кв. метров. Фирма была единственными участником торгов по продаже здания на улице Трудовой, 28. В системе «СБИС» Станислав Ильин указан руководителем «ЭВОК», а владельцем — Ольга Ильина. Деятельность компании — управление собственной и арендованной недвижимостью. Здание долго было заброшено, а в мае 2022 года в нем случился пожар. Мэрия отреагировала на ситуацию, и здание приватизировали. Фирма выкупила здание по начальной цене аукциона скрин: официальный сайт мэрии Челябинска

Фирма «ЭВОК», которой руководит экс-депутат гордумы Челябинска Станислав Ильин, выкупила здание заброшенной больницы. Итоги торгов выставлены на сайте мэрии. Согласно документу, ООО «ЭВОК» выкупили лот по начальной цене за 6 млн 152 тысячи рублей. В лот вошли здание бывшей детской городской больницы №9 площадью 2 641 кв. метров, земельный участок площадью 1773 кв. метров с ограждением 451 кв. метр и нежилое здание 80 кв. метров. Фирма была единственными участником торгов по продаже здания на улице Трудовой, 28. В системе «СБИС» Станислав Ильин указан руководителем «ЭВОК», а владельцем — Ольга Ильина. Деятельность компании — управление собственной и арендованной недвижимостью. Здание долго было заброшено, а в мае 2022 года в нем случился пожар. Мэрия отреагировала на ситуацию, и здание приватизировали.