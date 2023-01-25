Легендарный пермский ресторан северной кухни «Экспедиция» запустил в продажу свои фирменные пельмени, которые раньше можно было попробовать только в заведении. Сейчас замороженные полуфабрикаты можно купить в магазине от ресторана. Об этом сообщили в группе «Ресторан „ЭКСПЕДИЦИЯ“ | Северная кухня в Перми».
«Дорогие друзья! Теперь наши фирменные пельмени, вареники и всеми любимые сырники только из натуральных продуктов и исключительно ручной лепки вы можете попробовать и у себя дома! Ждем в нашем магазине», — указано в посте.
Пельмени с лосем, кабаном и оленем стоят 880 рублей за килограмм. Из судака и щуки — 950 рублей. Пельмени с морепродуктами — 1600 рублей. Шесть сырников весом 360 граммов стоят 450 рублей.
Пельмени продаются в фирменной упаковке. Разные вкусы имеют разный цвет: из мяса кабана — оранжевые, из рыбы — зеленые и т. д.
Фото: соцсети ресторана
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Легендарный пермский ресторан северной кухни «Экспедиция» запустил в продажу свои фирменные пельмени, которые раньше можно было попробовать только в заведении. Сейчас замороженные полуфабрикаты можно купить в магазине от ресторана. Об этом сообщили в группе «Ресторан „ЭКСПЕДИЦИЯ“ | Северная кухня в Перми». «Дорогие друзья! Теперь наши фирменные пельмени, вареники и всеми любимые сырники только из натуральных продуктов и исключительно ручной лепки вы можете попробовать и у себя дома! Ждем в нашем магазине», — указано в посте. Пельмени с лосем, кабаном и оленем стоят 880 рублей за килограмм. Из судака и щуки — 950 рублей. Пельмени с морепродуктами — 1600 рублей. Шесть сырников весом 360 граммов стоят 450 рублей.