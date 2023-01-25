25 января 2023

Свердловский губернатор наградил своего уволенного полпреда

Свердловский губернатор наградил Виталия Вольфа за заслуги перед регионом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, погудин вячеслав, вольф виталий
Вольфа наградили накануне его официальной отставки Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил ушедшего в отставку в отставку руководителя Западного управленческого округа Виталия Вольфа. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации региона.

«За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области „За заслуги перед Свердловской областью II степени“ Вольфа Виталия Александровича», — указано в документе. Награждение прошло накануне официальной отставки чиновника — свою должность он покинет 31 января.

Ранее губернатор Куйвашев отправил в отставку руководителя Западного управленческого округа Виталия Вольфа. Чиновник, которому в феврале исполнится 70 лет, попросил уволить его по собственному желанию. Однако Вольф может остаться в системе власти региона.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил ушедшего в отставку в отставку руководителя Западного управленческого округа Виталия Вольфа. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации региона. «За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области „За заслуги перед Свердловской областью II степени“ Вольфа Виталия Александровича», — указано в документе. Награждение прошло накануне официальной отставки чиновника — свою должность он покинет 31 января. Ранее губернатор Куйвашев отправил в отставку руководителя Западного управленческого округа Виталия Вольфа. Чиновник, которому в феврале исполнится 70 лет, попросил уволить его по собственному желанию. Однако Вольф может остаться в системе власти региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...