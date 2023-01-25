Свердловский губернатор наградил своего уволенного полпреда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил ушедшего в отставку в отставку руководителя Западного управленческого округа Виталия Вольфа. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации региона.
«За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области „За заслуги перед Свердловской областью II степени“ Вольфа Виталия Александровича», — указано в документе. Награждение прошло накануне официальной отставки чиновника — свою должность он покинет 31 января.
Ранее губернатор Куйвашев отправил в отставку руководителя Западного управленческого округа Виталия Вольфа. Чиновник, которому в феврале исполнится 70 лет, попросил уволить его по собственному желанию. Однако Вольф может остаться в системе власти региона.
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