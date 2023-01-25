Свердловский губернатор наградил своего уволенного полпреда

Свердловский губернатор наградил Виталия Вольфа за заслуги перед регионом

26 января 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Вольфа наградили накануне его официальной отставки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил ушедшего в отставку в отставку руководителя Западного управленческого округа Виталия Вольфа. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации региона. «За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области „За заслуги перед Свердловской областью II степени“ Вольфа Виталия Александровича», — указано в документе. Награждение прошло накануне официальной отставки чиновника — свою должность он покинет 31 января. Ранее губернатор Куйвашев отправил в отставку руководителя Западного управленческого округа Виталия Вольфа. Чиновник, которому в феврале исполнится 70 лет, попросил уволить его по собственному желанию. Однако Вольф может остаться в системе власти региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил ушедшего в отставку в отставку руководителя Западного управленческого округа Виталия Вольфа. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации региона. «За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области „За заслуги перед Свердловской областью II степени“ Вольфа Виталия Александровича», — указано в документе. Награждение прошло накануне официальной отставки чиновника — свою должность он покинет 31 января. Ранее губернатор Куйвашев отправил в отставку руководителя Западного управленческого округа Виталия Вольфа. Чиновник, которому в феврале исполнится 70 лет, попросил уволить его по собственному желанию. Однако Вольф может остаться в системе власти региона.