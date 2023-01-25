25 января 2023

В Перми выяснили, как выглядит типичный местный житель

Составлен портрет среднестатистического жителя Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, прогулка, парк, прохожие, весна
Среднестатистическим пермяком оказалась женщина средних лет Фото:

В Перми составлен портрет типичного среднестатистического жителя на основе данных переписи населения, проведенной Росстатом. Изучив статистику, журналисты выяснили, что это — замужняя женщина средних лет, имеющая двух детей.

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«Среднестатистический пермяк — женщина. По данным переписи, в Пермском крае проживает 2,53 млн человек, большая часть из них (1,37 млн человек) — женщины. Типичному жителю 35—39 лет, она состоит в браке, имеет среднее профессиональное образование, имеет двоих детей и живет на одну зарплату», — выяснило издание 59.ру. В Перми, по данным социологов, проживает чуть больше одного миллиона человек.

В феврале 2022 года Пермьстата назвал демографическую картину в регионе. По данным статведомства, население в регионе сократилось на 10,3%. Самой частой причиной смертности являются болезни системы кровообращения.

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В Перми составлен портрет типичного среднестатистического жителя на основе данных переписи населения, проведенной Росстатом. Изучив статистику, журналисты выяснили, что это — замужняя женщина средних лет, имеющая двух детей. «Среднестатистический пермяк — женщина. По данным переписи, в Пермском крае проживает 2,53 млн человек, большая часть из них (1,37 млн человек) — женщины. Типичному жителю 35—39 лет, она состоит в браке, имеет среднее профессиональное образование, имеет двоих детей и живет на одну зарплату», — выяснило издание 59.ру. В Перми, по данным социологов, проживает чуть больше одного миллиона человек. В феврале 2022 года Пермьстата назвал демографическую картину в регионе. По данным статведомства, население в регионе сократилось на 10,3%. Самой частой причиной смертности являются болезни системы кровообращения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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