В Перми выяснили, как выглядит типичный местный житель

Составлен портрет среднестатистического жителя Перми

26 января 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Среднестатистическим пермяком оказалась женщина средних лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми составлен портрет типичного среднестатистического жителя на основе данных переписи населения, проведенной Росстатом. Изучив статистику, журналисты выяснили, что это — замужняя женщина средних лет, имеющая двух детей. Новость по теме Пермь официально подтвердила статус города-миллионника «Среднестатистический пермяк — женщина. По данным переписи, в Пермском крае проживает 2,53 млн человек, большая часть из них (1,37 млн человек) — женщины. Типичному жителю 35—39 лет, она состоит в браке, имеет среднее профессиональное образование, имеет двоих детей и живет на одну зарплату», — выяснило издание 59.ру. В Перми, по данным социологов, проживает чуть больше одного миллиона человек. В феврале 2022 года Пермьстата назвал демографическую картину в регионе. По данным статведомства, население в регионе сократилось на 10,3%. Самой частой причиной смертности являются болезни системы кровообращения.

В Перми составлен портрет типичного среднестатистического жителя на основе данных переписи населения, проведенной Росстатом. Изучив статистику, журналисты выяснили, что это — замужняя женщина средних лет, имеющая двух детей. «Среднестатистический пермяк — женщина. По данным переписи, в Пермском крае проживает 2,53 млн человек, большая часть из них (1,37 млн человек) — женщины. Типичному жителю 35—39 лет, она состоит в браке, имеет среднее профессиональное образование, имеет двоих детей и живет на одну зарплату», — выяснило издание 59.ру. В Перми, по данным социологов, проживает чуть больше одного миллиона человек. В феврале 2022 года Пермьстата назвал демографическую картину в регионе. По данным статведомства, население в регионе сократилось на 10,3%. Самой частой причиной смертности являются болезни системы кровообращения.