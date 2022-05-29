Пермь официально подтвердила статус города-миллионника

30 мая 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Итоги прошедшей переписи населения Перми показали, что в городе постоянно проживает свыше 1 млн человек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU По итогам всероссийской переписи населения 2021 года Пермь и еще три российских города (в дополнение к уже известным) преодолели порог населения в один миллион человек. Информацию на сайте опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. «Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране [официально] 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — говорится в сообщении. До этого, исходя из данных переписи, в перечень городов-миллионников РФ входили Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. В указанных городских округах суммарно проживает почти четверть всего населения страны — свыше 35 миллионов человек. О том, что глава Перми Алексей Демкин заявлял о сохранении за городом статуса миллионника, URA.RU писало ранее. Трансляция выступления политика проводилась на сайте городской думы.

По итогам всероссийской переписи населения 2021 года Пермь и еще три российских города (в дополнение к уже известным) преодолели порог населения в один миллион человек. Информацию на сайте опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. «Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране [официально] 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — говорится в сообщении. До этого, исходя из данных переписи, в перечень городов-миллионников РФ входили Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. В указанных городских округах суммарно проживает почти четверть всего населения страны — свыше 35 миллионов человек. О том, что глава Перми Алексей Демкин заявлял о сохранении за городом статуса миллионника, URA.RU писало ранее. Трансляция выступления политика проводилась на сайте городской думы.