В свердловском городе меняют начальника полиции

Полицию Артемовского (Свердловская область) возглавит подполковник Артем Хомченко, который сменит на должности действующего руководителя Олега Макарова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Коллективом будет руководить Артем Васильевич. Для этого его перевели из Слободо-Туринского района», – сообщил собеседник агентства. В ближайшее время новый начальник должен быть представлен коллективу.
Ранее Хомченко работал начальником отдела полиции №27 в селе Туринская слобода. Затем силовика перевели в Ревду.
URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.
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Полицию Артемовского (Свердловская область) возглавит подполковник Артем Хомченко, который сменит на должности действующего руководителя Олега Макарова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Коллективом будет руководить Артем Васильевич. Для этого его перевели из Слободо-Туринского района», – сообщил собеседник агентства. В ближайшее время новый начальник должен быть представлен коллективу. Ранее Хомченко работал начальником отдела полиции №27 в селе Туринская слобода. Затем силовика перевели в Ревду. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.