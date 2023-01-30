30 января 2023

В свердловском городе меняют начальника полиции

Новым начальником полиции Артемовского станет свердловский подполковник Артем Хомченко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, мвд, погоны, подполковник полиции
Артем Хомченко будет руководить полицией Артемовского

Полицию Артемовского (Свердловская область) возглавит подполковник Артем Хомченко, который сменит на должности действующего руководителя Олега Макарова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Коллективом будет руководить Артем Васильевич. Для этого его перевели из Слободо-Туринского района», – сообщил собеседник агентства. В ближайшее время новый начальник должен быть представлен коллективу.

Ранее Хомченко работал начальником отдела полиции №27 в селе Туринская слобода. Затем силовика перевели в Ревду.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Полицию Артемовского (Свердловская область) возглавит подполковник Артем Хомченко, который сменит на должности действующего руководителя Олега Макарова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Коллективом будет руководить Артем Васильевич. Для этого его перевели из Слободо-Туринского района», – сообщил собеседник агентства. В ближайшее время новый начальник должен быть представлен коллективу. Ранее Хомченко работал начальником отдела полиции №27 в селе Туринская слобода. Затем силовика перевели в Ревду. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...