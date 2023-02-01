Полиция нашла мошенника, который обманул пермячку на сайте объявлений

Пермские полицейские нашли мошенника в Удмуртии
Пермские полицейские раскрыли уголовное дело о мошенничестве на сайте объявлений, где пострадала пермячка, которая хотела купить собаку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.
«Жительница Перми выбрала на сайте объявлений собаку породы доберман. Договорилась с автором объявления о покупке щенка и перевела девушке 11 тысяч рублей. После получения денег жительница Удмуртии перестала отвечать потерпевшей, тогда пермячка обратилась в полицию», — сообщили в ведомстве.
В отношении жительницы Ижевска было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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