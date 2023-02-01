Полиция нашла мошенника, который обманул пермячку на сайте объявлений

01 февраля 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Пермские полицейские нашли мошенника в Удмуртии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермские полицейские раскрыли уголовное дело о мошенничестве на сайте объявлений, где пострадала пермячка, которая хотела купить собаку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «Жительница Перми выбрала на сайте объявлений собаку породы доберман. Договорилась с автором объявления о покупке щенка и перевела девушке 11 тысяч рублей. После получения денег жительница Удмуртии перестала отвечать потерпевшей, тогда пермячка обратилась в полицию», — сообщили в ведомстве. В отношении жительницы Ижевска было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Пермские полицейские раскрыли уголовное дело о мошенничестве на сайте объявлений, где пострадала пермячка, которая хотела купить собаку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «Жительница Перми выбрала на сайте объявлений собаку породы доберман. Договорилась с автором объявления о покупке щенка и перевела девушке 11 тысяч рублей. После получения денег жительница Удмуртии перестала отвечать потерпевшей, тогда пермячка обратилась в полицию», — сообщили в ведомстве. В отношении жительницы Ижевска было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до пяти лет тюрьмы.