06 мая 2024

В Пермском крае выросли цены на бензин и топливо

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Дешевле всего продают бензин АИ-92 за 51,01 рубль Фото:

В Пермском крае с 23 апреля по 2 мая подорожал бензин и дизельное топливо. Прирост цен составил восемь и пять копеек соответственно. Такие данные приводит Росстат.

«Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо на 22 апреля 2024 года. Пермский край. Бензин автомобильный — 55,35 рублей за литр, дизельное топливо — 65,57 рублей за литр», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в цене выросли все марки бензина. Так, АИ-92 и АИ-97 подорожали на 7 копеек, АИ-98 и выше — на 15 копеек. В среднем на заправках их продают за 51,01; 55,3 и 70,09 рублей соответственно.

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В Пермском крае с 23 апреля по 2 мая подорожал бензин и дизельное топливо. Прирост цен составил восемь и пять копеек соответственно. Такие данные приводит Росстат. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо на 22 апреля 2024 года. Пермский край. Бензин автомобильный — 55,35 рублей за литр, дизельное топливо — 65,57 рублей за литр», — сказано в сообщении. Уточняется, что в цене выросли все марки бензина. Так, АИ-92 и АИ-97 подорожали на 7 копеек, АИ-98 и выше — на 15 копеек. В среднем на заправках их продают за 51,01; 55,3 и 70,09 рублей соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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