В Перми банда с несовершеннолетним украла у пенсионеров 3 млн рублей

Кировский районный суд города Перми рассмотрит дело о краже денег у пенсионеров. Участники преступной банды, один из которых несовершеннолетний, похитили у горожан более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Обвиняемые, один из которых являлся несовершеннолетним, похищали у престарелых граждан денежные средства. Соучастники в роли курьеров приезжали по адресу, получали от потерпевших деньги, которые платили за освобождение от наказания их родственников, попавших в беду», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что второму участнику преступлений 20 лет. В 2023 году от действий мошенников пострадали девять человек. Часть полученных денег они забрали себе, а остальное отдавали организаторам преступлений. На аферистов завели уголовное дело и направили в суд.
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