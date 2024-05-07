В Перми банда с несовершеннолетним украла у пенсионеров 3 млн рублей

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
На мошенников завели уголовное дело Фото:

Кировский районный суд города Перми рассмотрит дело о краже денег у пенсионеров. Участники преступной банды, один из которых несовершеннолетний, похитили у горожан более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Обвиняемые, один из которых являлся несовершеннолетним, похищали у престарелых граждан денежные средства. Соучастники в роли курьеров приезжали по адресу, получали от потерпевших деньги, которые платили за освобождение от наказания их родственников, попавших в беду», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что второму участнику преступлений 20 лет. В 2023 году от действий мошенников пострадали девять человек. Часть полученных денег они забрали себе, а остальное отдавали организаторам преступлений. На аферистов завели уголовное дело и направили в суд.

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Кировский районный суд города Перми рассмотрит дело о краже денег у пенсионеров. Участники преступной банды, один из которых несовершеннолетний, похитили у горожан более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Обвиняемые, один из которых являлся несовершеннолетним, похищали у престарелых граждан денежные средства. Соучастники в роли курьеров приезжали по адресу, получали от потерпевших деньги, которые платили за освобождение от наказания их родственников, попавших в беду», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что второму участнику преступлений 20 лет. В 2023 году от действий мошенников пострадали девять человек. Часть полученных денег они забрали себе, а остальное отдавали организаторам преступлений. На аферистов завели уголовное дело и направили в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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