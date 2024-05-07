В Перми банда с несовершеннолетним украла у пенсионеров 3 млн рублей

07 мая 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

На мошенников завели уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кировский районный суд города Перми рассмотрит дело о краже денег у пенсионеров. Участники преступной банды, один из которых несовершеннолетний, похитили у горожан более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Обвиняемые, один из которых являлся несовершеннолетним, похищали у престарелых граждан денежные средства. Соучастники в роли курьеров приезжали по адресу, получали от потерпевших деньги, которые платили за освобождение от наказания их родственников, попавших в беду», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что второму участнику преступлений 20 лет. В 2023 году от действий мошенников пострадали девять человек. Часть полученных денег они забрали себе, а остальное отдавали организаторам преступлений. На аферистов завели уголовное дело и направили в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд города Перми рассмотрит дело о краже денег у пенсионеров. Участники преступной банды, один из которых несовершеннолетний, похитили у горожан более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Обвиняемые, один из которых являлся несовершеннолетним, похищали у престарелых граждан денежные средства. Соучастники в роли курьеров приезжали по адресу, получали от потерпевших деньги, которые платили за освобождение от наказания их родственников, попавших в беду», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что второму участнику преступлений 20 лет. В 2023 году от действий мошенников пострадали девять человек. Часть полученных денег они забрали себе, а остальное отдавали организаторам преступлений. На аферистов завели уголовное дело и направили в суд.