Пермская компания грозит снести частный дом, который мешает возведению многоэтажки

Ural Mash: пермская компания грозит снести частный дом, который мешает стройке

07 мая 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Строительство многоэтажки ведется в Индустриальном районе города Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми собственники частного дома рискуют лишиться своего имущества из-за застройщика «Канта групп». Домовладение мешает компании возвести в Индустриальном районе города многоэтажку. По словам собственников недвижимости, участок земли принадлежит им более 20 лет. Когда строительство дома только начиналось, застройщик заверял, что многоэтажка никак не помешает пермякам. Однако новый дом в буквальном смысле «вырос» прямо за забором горожан. «Семейство Харевич не захотело видеть из окна будущего гнездышка высокие стены и пожаловалось во все инстанции. Оказалось, из-за близости объектов друг к другу пожарные не смогут подъехать ни к одному из домов. Застройщику вынесли предостережение. В ответ генеральный директор компании „Канта групп“ обратился в суд для сноса жилья. Он утверждает, что недовольные горожане возвели постройку специально, чтобы сорвать сроки сдачи квартир», — рассказала telegram-каналу Ural Mash собственница недвижимости Татьяна Харевич. Согласно информации, представленной в СБИС, директором «Канта групп» является Кирилл Новиков. В компании на звонок корреспондента URA.RU не ответили, на имя директора направлен информационный запрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми собственники частного дома рискуют лишиться своего имущества из-за застройщика «Канта групп». Домовладение мешает компании возвести в Индустриальном районе города многоэтажку. По словам собственников недвижимости, участок земли принадлежит им более 20 лет. Когда строительство дома только начиналось, застройщик заверял, что многоэтажка никак не помешает пермякам. Однако новый дом в буквальном смысле «вырос» прямо за забором горожан. «Семейство Харевич не захотело видеть из окна будущего гнездышка высокие стены и пожаловалось во все инстанции. Оказалось, из-за близости объектов друг к другу пожарные не смогут подъехать ни к одному из домов. Застройщику вынесли предостережение. В ответ генеральный директор компании „Канта групп“ обратился в суд для сноса жилья. Он утверждает, что недовольные горожане возвели постройку специально, чтобы сорвать сроки сдачи квартир», — рассказала telegram-каналу Ural Mash собственница недвижимости Татьяна Харевич. Согласно информации, представленной в СБИС, директором «Канта групп» является Кирилл Новиков. В компании на звонок корреспондента URA.RU не ответили, на имя директора направлен информационный запрос.